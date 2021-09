Milbby, la tienda de manualidades y bellas artes, abre su segunda tienda en Madrid Comunicae

miércoles, 8 de septiembre de 2021, 12:47 h (CET) El próximo sábado 11 de septiembre, la cadena de tiendas más creativa de España celebra la apertura de su segunda tienda en Madrid en el Centro Comercial Parquesur, con una gran fiesta con actividades relacionadas con las manualidades y las bellas artes, para todos los públicos El próximo sábado 11 de septiembre, los amantes de las manualidades, los hobbies y el DIY ¡tienen una cita ineludible! Y es que abre sus puertas la segunda tienda Milbby en Madrid, en el Centro Comercial Parquesur (Leganés, Madrid); un verdadero paraíso para quienes disfrutan creando con técnicas como el scrapbooking, las labores, las bellas artes, el modelismo, la decoración, la repostería… Y para dar la bienvenida al lado creativo de la vida, tienen preparada una gran fiesta de inauguración para toda la familia, grandes y pequeños, porque la creatividad no tiene edad y todos pueden compartir la pasión por crear cosas nuevas, únicas y especiales e inspirarse con miles productos y posibilidades para lograrlo.

Por ello, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche ininterrumpidamente, la fiesta de la creatividad en Milbby está asegurada: con demostraciones de artistas en vivo y en directo con las técnicas creativas más divertidas, pintacaras para los más pequeños, ofertas exclusivas, descuentos en compras, regalos para los asistentes, sorteos y muchas sorpresas más para que den rienda suelta a su imaginación.

En la nueva tienda, de más de 800 metros cuadrados, podrán encontrar un mundo de imaginación, creatividad e inspiración; tanto para los que acaban de iniciarse, como para aquellos que quieren completar su propia colección. En Milbby – C.C. Parquesur podrán disfrutar de una amplia gama de artículos de las mejores marcas y todas las herramientas necesarias para poner en marcha su proyecto creativo, con más de 15.000 productos dedicados a diferentes hobbies y aficiones: manualidades, bellas artes, labores, creatividad infantil, papelería, repostería, modelismo y decoración. Además, próximamente, se impartirán cursos y talleres donde compartir y aprender nuevas técnicas y posibilidades para su hobby favorito. Además de todas estas opciones en su tienda física, también se pueden comprar sin moverse de casa, a través de su página web www.milbby.com

Sobre Milbby

Milbby nace en Julio de 2017 en España como un concepto único de negocio online (www.millbby.com) y tiendas físicas que cuenta en la actualidad con 7 establecimientos, en Madrid, Zaragoza, Santander, Sevilla, Valladolid y Almería; especialistas en manualidades y bellas artes, donde se puede encontrar una gran variedad de productos y servicios para dar rienda suelta a la creatividad practicando el hobby que más guste.

Bajo la misión de contribuir a la felicidad del mundo a través de la creatividad, el arte y la imaginación facilitan a todas las personas el acceso a la creatividad y a los hobbies a través de diferentes materiales, herramientas y formación para todos los públicos y niveles. No es necesario ser un experto. En Milbby se puede encontrar todo lo que se necesita para las manualidades y además aprender a utilizarlo.

