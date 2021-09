La importancia del merchandising para las empresas de la mano de masqueunboli.com Emprendedores de Hoy

martes, 7 de septiembre de 2021, 09:00 h (CET)

En la actualidad, una organización debe saber cuál es la mejor manera para destacar sobre sus competidores y, con este fin, es crucial tener en cuenta los pequeños detalles que pueden dar forma y que darán a conocer públicamente la marca. En este contexto, resulta muy importante contar con merchandising propio en compañías como estrategia de marketing para alcanzar los diferentes objetivos.

Esto es una inversión a largo y corto plazo para atraer y mantener a los clientes. Por esta razón, masqueunboli.com ofrece gran variedad de productos y diseños para empresas tanto en el ámbito de ferias, congresos y exposiciones como en el interno para welcome packs para empleados.

Gran variedad de productos de merchandising para eventos El merchandising es muy determinante a la hora de crear una estrategia de marketing porque sirve para difundir la marca y el logotipo y mejorar la imagen mediante objetos útiles de uso cotidiano. Gracias a ello, la imagen queda grabada en la mente de los clientes, lo cual repercute directamente en la decisión de compra.

Este, recomendablemente, puede utilizarse para ferias, congresos, exposiciones u otros eventos. Con este fin, masqueunboli.com ofrece bolsas promocionales en variedad de colores y aptas para grabar el slogan o logo de cualquier empresa. Asimismo, repartir cuadernos, power banks, agendas y bolígrafos promocionales siempre es muy efectivo.

Por otro lado, con la vuelta a la oficina también son siempre bienvenidos los productos homeoffice para el día a día como botellas, tazas, etc., para que los empleados se sientan cómodos y apreciados. Asimismo, esto también se puede incluir en welcome packs.

Variedad de productos de merchandising ECO También ofrecen los productos más clásicos combinados con la gama merchandising UltraECO, donde la apuesta de masqueunboli.com por artesanos ecológicos está dotando a las empresas de productos únicos.

La base de sus suministros, por ejemplo, para bebidas en la oficina son el bambú, el corcho y la madera. No obstante, para asegurar su durabilidad en el tiempo, suelen combinarlos con acero inoxidable, cerámica y vidrio borosilicato. Además, la empresa cuenta con papel y cartón reciclado, paja de trigo, corcho o cáscara de café. Estos se están poniendo de tendencia junto con artículos tradicionales de merchandising, generando una gama de productos personalizados y originales.

Cabe destacar que sus productos son muy exitosos, ya que suelen ser funcionales por muchos años, generando confianza y cercanía con el paso de los años. Además, proporcionan entregas masivas.

Para contribuir con el medioambiente y el bienestar social, sin abandonar las estrategias de marketing, masqueunboli.com es el mejor aliado ecofriendlypara la creación de suministros de merchandising. Estos se pueden adquirir para la vuelta a la oficina, ferias, congresos y eventos en general. Todos los modelos, materiales y diseños que ofrece la empresa pueden visualizarse y adquirirse a través de la página web masqueunboli.com.

