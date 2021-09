Veritran y η!Transformers se unen para lanzar una nueva solución hipotecaria de autoservicio digital Comunicae

martes, 7 de septiembre de 2021, 16:28 h (CET) Ambas compañías han alcanzado un acuerdo de colaboración para aunar su experiencia con el objetivo de impulsar cada vez más la transformación digital del sector financiero europeo Veritran, compañía líder a nivel global en desarrollo Low-Code, y η!Transformers, una empresa de innovación digital que asesora, selecciona e implementa soluciones digitales a empresas, han presentado su alianza de colaboración para lanzar una nueva solución omnicanal para servicios hipotecarios digitales. Bajo el nombre Digital Mortgage, permitirá a las entidades financieras, desde las más grandes hasta la banca retail y cajas rurales o Fintech más pequeñas, implementar de manera rápida y eficiente una solución para que sus clientes accedan a su oferta de hipotecas de forma 100% digital.

Esta solución da respuesta al auge de la solicitud de hipotecas de los últimos meses y a una tendencia creciente hacia la digitalización del sector. Estará disponible para cualquier entidad financiera y adaptada a la Directiva Europea de Créditos Hipotecarios (‘MCD’, por sus siglas en inglés) y a la normativa de protección de datos. Así, Digital Mortgage facilitará el proceso de solicitud y gestión de una hipoteca abarcando todo el ciclo de vida de este tipo de producto, es decir, desde la consulta del usuario a través del simulador, hasta la contratación y posterior gestión de la hipoteca.

La experiencia de clase mundial incluye los siguientes pasos:

Cotizador con simulador donde los usuarios pueden explorar las variables y obtener una pre-oferta.

Onboarding y login para validación de datos de identificación, biométricos y otros necesarios.

Portal de autoservicio para clientes con insights y servicios de variación sobre su hipoteca.

Adición y visualización de documentación relacionada con la propiedad y la hipoteca.

Oferta y aceptación vía firma digital. Al ser desarrollada bajo la plataforma Low-Code (de bajo código) de Veritran, esta solución puede ser implementada por cualquier entidad financiera en muy poco tiempo, mejorando así la disponibilidad de hipotecas digitales y aligerando los costes que suponen el desarrollo de este tipo de productos digitales para una entidad. Por ello, Digital Mortgage no solo supone un salto adelante para los grandes bancos, sino también para entidades financieras que por su dimensión y capacidad de desarrollo tecnológico quizá no tendrían acceso a este producto, de total tendencia en el mercado financiero actual. Dado que la plataforma Low-Code de Veritran está diseñada para instituciones financieras, los cambios se pueden realizar siempre que se quiera de forma rápida y con poco esfuerzo. En el sector financiero los cambios son constantes y con la solución Digital Mortgage las entidades financieras podrán estar a la vanguardia del sector con facilidad.

Gabriela Giannattasio, Directora de Desarrollo de Negocios para Veritran en Europa, afirma que “esta nueva solución de hipotecas digitales da respuesta a una clara tendencia y necesidad hacia la digitalización del sector financiero y a una decidida apuesta de las entidades financieras por este producto, en un contexto de mayor demanda de hipotecas en Europa. Con Digital Mortgage facilitamos el acceso a todo tipo de entidades, grandes o pequeñas a esta solución con un tiempo de implementación muy inferior al habitual para dar respuesta a una necesidad clara del mercado”.

Esta nueva solución se enmarca en la alianza de colaboración de Veritran y η!Transformers para aprovechar las sinergias entre ambas compañías, referentes en el desarrollo Low-Code, y enfocadas en el sector financiero principalmente. La solución hipotecaria de autoservicio digital es solo el inicio de una relación a largo plazo que afianzará la posición y crecimiento de ambas compañías en el mercado europeo con un portfolio de soluciones que también incluye una clara apuesta por la biometría o facilitar el onboarding digital de los clientes de los bancos.

Gerwin Woelders, Chief Digital Officer de η!Transformers, comenta que “estamos muy ilusionados de asociarnos con Veritran para desarrollar e implementar aplicaciones Low-Code en el sector financiero. Todos los estudios indican que el desarrollo del low-code o no-code, que implica menos tiempo y costes con una capacidad de rápida adaptación, es una tendencia fundamental y de rápido crecimiento. La solución hipotecaria de autoservicio digital que hemos creado con Veritran es un gran paso en los mercados holandés y europeo. Y, gracias a este acuerdo, podremos acelerar la digitalización de la industria financiera europea”.

La solución hipotecaria de autoservicio digital se presentará en el marco del evento de referencia Money 20/20 que tendrá lugar en Ámsterdam del 21 al 23 de septiembre. Veritran contará con un espacio propio en dicha feria en el stand D20.

Acerca de Veritran

Veritran es una compañía global que acelera y simplifica el desarrollo de soluciones digitales a través de su Enterprise Low-Code Platform.

Con el objetivo de impulsar la transformación digital, la compañía integra nuevas tecnologías en sistemas heredados para mejorar los tiempos de implementación y costos de desarrollo sin necesidad de escribir ni una sola línea de código.

La plataforma de Veritran es utilizada por más de 50 clientes alrededor del mundo, alcanzando a 25 millones de usuarios que ejecutan de forma segura 25 mil millones de transacciones anualmente.

www.veritran.com

Acerca de η!Transformers

η!Transformers es una empresa holandesa de innovación digital en el mercado de EMEA. Ayudan a ofrecer nuevos (modelos) de negocio innovadores de forma sostenible, con una gran experiencia de usuario, a precios competitivos y: rápido. La combinación de su forma única de trabajar junto con su experiencia con negocios y tecnología y partnerships hacen que sus clientes corran una carrera diferente.

