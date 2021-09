Anytime Fitness ampliará su red en España con la apertura de cinco nuevos clubes en los próximos meses Comunicae

martes, 7 de septiembre de 2021, 13:52 h (CET) El líder mundial del fitness sumará en el próximo semestre cinco nuevos gimnasios a su marca con los que reforzará su presencia a nivel nacional. Todos los clubes operarán bajo el régimen de franquicia y estarán gestionados por nuevos franquiciados llegados a la cadena o por franquiciados que ya disponían de un club de la firma y ahora se disponen a abrir un segundo. Las nuevas aperturas tendrán lugar en la isla de Mallorca, la provincia de Barcelona y Santander Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, puede presumir de protagonizar su particular ‘vuelta al cole’ con los deberes muy bien hechos. De cara a los próximos meses, la enseña tiene previsto reforzar su red en España con la apertura de al menos cinco nuevos clubes en diferentes puntos de la geografía nacional.

Los cinco nuevos Anytime Fitness operarán bajo el régimen de franquicia y abrirán sus puertas a finales de 2021 o en las primeras semanas de 2022. “Estamos muy satisfechos de ver cómo nuestra red en España vuelve a crecer de la mano de emprendedores que confían en nuestra marca y en nuestro know-how para entrar en el segmento del fitness o seguir operando en él de nuestra mano”, sostiene Tim Devereaux, director general de Anytime Fitness Iberia.

Nuevos franquiciados en la red

Las cinco aperturas que la cadena tiene garantizadas para los próximos meses las llevarán a cabo inversores que hasta ahora no tenían relación con Anytime Fitness o algunos franquiciados que ya contaban con un club de la marca y ahora apuestan por abrir un segundo.

“El hecho de que algunos de nuestros franquiciados quieran seguir creciendo con nosotros abriendo nuevos clubes de Anytime Fitness supone nuestra mejor carta de presentación. Su confianza en nuestra cadena y en nuestra gestión demuestra que nuestro modelo funciona, que nuestro sector tiene presente y futuro y que nuestra marca sigue despertando el interés de millones de personas para cuidar su salud y mejorar su calidad de vida”, explica por su parte Enrique Iranzo, Director de Operaciones de Anytime Fitness Iberia.

Primer club en Santander

Aunque aún no hay fechas concretas para las aperturas de estos cinco nuevos clubes, todo apunta a que el club de Santander y el de Sant Adrià del Besós serán los primeros en abrir sus puertas. Ambos clubes operarán bajo la batuta de nuevos franquiciados llegados a la red.

Anytime Fitness Santander estará gestionado por una familia empresaria de la zona. El gimnasio contará con 500 metros cuadrados de superficie en una sola planta, estará ubicado en un barrio céntrico de la zona alta de la capital cántabra y, en línea con la legislación regional, dispondrá de un horario ininterrumpido que irá desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la madrugada.

Fortalecimiento de la red en Barcelona

Por su parte, el club de Anytime Fitness en Sant Adrià del Besós, cuya apertura está prevista para finales de este año o primerísimos del que viene, estará también dirigido por dos franquiciados que hasta ahora no tenían relación con la cadena.

En este caso, los franquiciados -de nacionalidades francesa y polaca- pondrán en marcha un club con una superficie de 530 metros cuadrados en una sola planta localizado en el centro de esa localidad barcelonesa, próximo a colegios, supermercados y viviendas.

Nuevos multifranquiciados

A las obras de estos dos clubes se suman las de un tercero que abrirá sus puertas en el mismo periodo que los anteriores en el municipio de Rubí, también en la provincia de Barcelona. La diferencia con los ya mencionados es que este club estará operado por franquiciados que ya disponen de un Anytime Fitness en España.

Se trata de los franquiciados de Anytime Fitness Sabadell Nord quienes menos de dos años después de unirse a la cadena -abrieron su primer club en diciembre de 2019- han decidido volver a apostar por la firma para seguir creciendo en Cataluña.

Golpe de autoridad en Mallorca

Otro de los franquiciados de la red que ya ha firmado la apertura de un nuevo gimnasio de Anytime Fitness en Mallorca es Javier Lerma, propietario ya de una franquicia de la firma en la isla. Una isla donde la cadena crecerá con fuerza en los próximos meses con la apertura de un nuevo club en la localidad de Inca, de la mano de Iryna Buvala, nueva franquiciada en Anytime Fitness Iberia.

“Es un auténtico privilegio estar al frente del área de Expansión de una cadena que vuelve a crecer y lo hace de la mano de nuevos franquiciados y de franquiciados que llevan años trabajando con nosotros y repiten. Es un enorme orgullo poder ayudar a todas las personas que confían en nosotros y quieren crecer de nuestra mano”, afirma Alexis Sekulits, Director de Expansión de Anytime Fitness Iberia.

Seminarios, Discovery Days y Formación

Una ayuda que la cadena ofrece desde que los posibles candidatos a franquiciados dan muestras de su interés por unirse a la marca, con los seminarios de franquicia en los que el propio Sekulits se encarga de contar los orígenes y el histórico de la compañía y de explicar y analizar de forma exhaustiva el presente de la firma y sus cifras más actuales.

Seminarios a los que siempre les sigue un Discovery Day en el que dichos candidatos pueden conocer a todos los miembros del equipo de Anytime Fitness Iberia, así como el funcionamiento real de un club de la mano de su club manager y de todo su staff, con el objetivo de poder vivir en primera persona qué significa ser un franquiciado de la firma.

Todos los nuevos franquiciados tienen además la opción, antes de abrir sus clubes, de acudir a las sesiones de formación -bautizadas con el nombre de NFT -las siglas de New Franchise Training- impartidas por los profesionales que forman parte de la central de Anytime Fitness en España, desde el área de Operaciones hasta la de Comunicación y Marketing, pasando por la de Fitness, Expansión o Compliance.

Nuevas regiones en 2022

Además de las aperturas ya firmadas, Anytime Fitness Iberia está negociando abrir nuevos clubes en zonas donde hasta ahora no tiene presencia, como Murcia y las Islas Canarias, y en otras donde sí cuenta con clubes operativos como la Comunidad Valenciana y Cataluña.

“Tenemos varios procesos abiertos con diferentes inversores interesados en entrar en nuestra marca y en algunos casos las conversaciones están muy avanzadas”, matiza Sekulits quien, sin embargo, prefiere no desvelar más datos de esos posibles futuros franquiciados.

