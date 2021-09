La importancia del mantenimiento entre paciente y paciente, por Precisión Médica Dental Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de septiembre de 2021, 15:52 h (CET)

Los equipamientos de las clínicas dentales son imprescindibles para el funcionamiento de un centro médico. Suelen ser bienes costosos que requieren grandes inversiones, no solo en el momento de adquirirlos, sino de manera constante como consecuencia del mantenimiento para preservar su funcionalidad.

Adicionalmente al desgaste natural que sufre todo equipo e indumentaria dental, se originan averías y roturas si no se les da el cuidado correcto a los equipos de la clínica. De esta manera, el mantenimiento entre paciente y paciente prevé averías mayores, además de ser higiénico. En Precisión Médica Dental son especialistas en servicio técnico y mantenimiento de instrumentos dentales, que además asesoran a sus clientes en el correcto cuidado que deben recibir los equipos, entre paciente y paciente.

Importancia del mantenimiento del equipo dental Uno de los puntos clave para mantener la duración de los equipos dentales es su cuidado y mantenimiento preventivo, que debe realizarse a diario entre paciente y paciente, semanal y mensualmente, en diferentes escalas de profundidad, para aumentar su duración y no perjudicar el trabajo diario y la salud de las personas.

Una buena planificación de mantenimiento diario y preventivo permite alargar la durabilidad y el correcto funcionamiento de los equipos dentales. El mantenimiento entre paciente y paciente se realiza con el fin de retirar los restos de materiales y residuos contaminantes que quedaron de la consulta anterior. Esto busca proteger la salud bucal de los siguientes pacientes, ya que pueden verse expuestos a infecciones si no se retira y se esteriliza cuidadosamente la indumentaria utilizada.

Es recomendable hacer un correcto mantenimiento periódico de los equipos que se utilizan en las clínicas dentales, bajo la asesoría de un servicio técnico cualificado, como por ejemplo Precisión Médica Dental.

Protocolo de mantenimiento del equipo y la indumentaria dental Durante el día y tras cada consulta, es importante seguir un protocolo de mantenimiento del equipo y la indumentaria dental. Lo primero que se debe hacer es la lubricación y esterilización correcta de todas las piezas. Además, es importante asegurarse de retirar los residuos de los productos que se hayan podido derramar durante el trabajo dental, por ejemplo, el mercurio cromo, materiales de impresión, resina, etc., tanto en la unidad dental, como en el sillón.

Lo recomendable es marcar una ruta de mantenimiento entre paciente y paciente, para asegurar que nada quede sin esterilizar y limpiar. Si se necesita asesoría para un mantenimiento más profundo de los equipos, se puede visitar la web de Precisión Médica Dental, quienes disponen allí de toda su información.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.