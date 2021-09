La desvergüenza de la Transición Las «puertas giratorias» están bien engrasadas, pasando por ellas políticos del PP y PSOE José Enrique Centén

lunes, 6 de septiembre de 2021, 09:44 h (CET) Está saliendo a la luz (nunca mejor dicho), por lo supuestos partidos demócratas que se encargaron de seguir los postulados muy bien urdido por el Neoliberalismo y la Dictadura Financiera, la creación del Oligopolio Eléctrico con sus «Puertas Giratorias», esas donde se han instalado políticos de los partidos mayoritarios y por la que suspiran muchos supuestos políticos afines a ambos.

Empecemos por el final y hablemos del problema más actual, el precio del MHh, centrándonos en la última durante el gobierno de Rajoy, Enel la eléctrica estatal italiana, forzó a Endesa en 2014 a que le traspasara sus activos pagando por ellos 8.252 millones, inmediatamente Enel, expolia y trocea Endesa, de la que tiene el 92%, al repartir un dividendo de 14.600 millones de euros y llevarse todos sus activos latinoamericanos. El dividendo es el más grande jamás pagado en la historia de España.

- ENHER junto con ENDESA en los años 40 eran las dos compañías eléctricas que el INI creó para intentar solventar la escasez de producción de fluido eléctrico que tuvo España después de la incivil guerra.

- En 1901, un grupo de empresarios constituyen en Bilbao Hidroeléctrica Ibérica. En 1944 Saltos del Duero Hidroeléctrica Ibérica se funden.

- Nace Iberduero, al adquirir en 1963 Saltos del Sil, empresa hidroeléctrica española creada en 1945.

- Hidroeléctrica Española S.L. fundada en Madrid en 1907. En los años 1960 fue la empresa española líder en el sector de la electricidad, y en 1992 se fusionó con Iberduero para dar lugar a Iberdrola, una de las cinco compañías mundiales más importantes del sector.

- Red Eléctrica (REDESA), sociedad con mayoría de capital público, creada en 1985, fue la primera empresa del mundo dedicada en exclusividad al transporte y operación del sistema eléctrico con aportaciones patrimoniales de empresas eléctricas públicas (Endesa y ENHER) y privadas (Iberduero, Hidroeléctrica Española, FECSA y Unión Fenosa, entre otras). El INI (Instituto Nacional de Industria), antecesor de SEPI, poseía directamente un 1%.

- UF fundada en 1982 con el nombre de Unión Eléctrica Fenosa tras la fusión entre Unión Eléctrica, creada en 1912 como Unión Eléctrica Madrileña y Fuerzas Eléctricas del Noroeste (FENOSA) creada en 1943, por la expoliación de Electra Popular Coruñesa, fusilando a su propietario José Miñones por su adhesión al gobierno republicano. Finalmente, en el 2008 Unión Fenosa (UF) fue adquirida por Gas Natural, que operó posteriormente como Naturgy.

- Pero las «Puertas Giratorias» están bien engrasadas pasando por ellas políticos del PP y PSOE, saltando de unas a otras cada de vez en cuando, posicionándose a favor de la liberalización del mercado eléctrico y no permitir ningún atisbo de la creación de una Empresa Eléctrica Estatal propuesta de PODEMOS para regular el precio final en beneficio de la ciudadanía; tachándola de una idea socialcomunistabolivariana, otra idiotez, pues la practican países europeos como Alemania, Francia, Suecia, Italia, Lituania, Irlanda, Países Bajos. Suiza, Rumanía, Polonia, sin olvidarnos de USA.

- En las empresas eléctricas supuestos patriotas y amantes de España aparecen expresidentes como Felipe González o Aznar, exministros, antiguos altos cargos, diputados o consejeros autonómicos, bien sea como directores, en los consejos de Administración, como consejeros, en el organigrama de ellos con amantes, familiares, hijas y un largo grado de parentesco, llegando incluso cuñados, unas muestras de los políticos son: en Endesa desde 2010 al 2014 el expresidente Aznar, Luis de Guindos, Pío Cabanillas, Rodolfo Martín Villa, la vicepresidenta del PSOE, Elena Salgado, Manuel Pizarro o Miquel Roca i Junyent. En REDESA la exministra del PSOE, Beatriz Corredor cono presidenta. En Naturgy, Felipe González entre 2011 y 2014, sus vicepresidentes Narcís Serra, o Cristina Garmendia. En Enel otro vicepresidente, Pedro Solbes. En Iberdrola, Ángel Acebes, Juan María Atutxa. En HC Energía, Ana Palacios.

Gentuza doblemente inmoral, defensores de la supuesta Democracia que fue la Transición, ahora situados en empresas que utilizaron como esclavos a los presos políticos tras la sublevación fascista, empleando a cerca de 50.000 de ellos en Obras hidráulicas como los embalses del Ebro, Benagéver, Entrepeñas, Pálmaces, Mediano, Riosequillo, Revenga, Barasona, Mansilla de la Sierra, González Lacasa, El Cenajo, Torre del Águila, Barrios de Luna, Yesa, San Esteban y Linares, la Real Acequia del Jarama, canales como el Bajo del Guadalquivir, Bajo del Alberche, Montijo, Jarama, Bárdenas, Monegros, Toro-Zamora, Bierzo, Badarán y Linares del Arroyo, y saltos como los del Nansa y el Sil. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

