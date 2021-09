Mejorar la hipoteca y dejar de pagar vinculaciones y comisiones, con Hipotecas Plus Emprendedores de Hoy

Recientemente, uno de los recursos más solicitados es el traslado de un préstamo hipotecario vigente a otra entidad financiera, con el fin de mejorar las condiciones.

En Hipotecas Plus se encuentra un equipo de profesionales en el mercado hipotecario listo para presentar las ventajas e inconvenientes de cambiar la hipoteca de banco.

La subrogación implica un ahorro al ajustar el crédito a la tasa de interés actual La mayoría de las personas con un crédito hipotecario aprobado, con años de vigencia, quieren mejorar las condiciones de la hipoteca y dejar de pagar vinculaciones y comisiones para obtener un ahorro en sus cuentas cada mes.

El equipo de agentes hipotecarios profesionales de la empresa Hipotecas Plus se encuentra preparado para ayudar a los clientes a dar este paso y la principal propuesta es cambiar la hipoteca de la entidad financiera donde se firmó el contrato.

La medida económica sobre la cartera de créditos hipotecarios otorgados es diferente en cada caso, por esta razón, se requiere la orientación de un experto que analice el contrato, el tipo de interés que se fijó y las condiciones que fueron adjudicadas. También evaluará los años que tiene de vigencia y las cuotas que está cancelando el cliente para determinar si resulta un buen negocio realizar la subrogación.

Esta tendencia se debe a que el mercado hipotecario ha variado, así como sus condiciones y los tipos de interés. Actualmente, las estrategias bancarias que buscan atraer más clientes ofrecen condiciones más asequibles en comparación con años anteriores. Por ejemplo, presentan una tasa de interés más baja que, al multiplicarlo por los años que dura el contrato, representa un ahorro significativo.

El dueño de la hipoteca también se puede encontrar con una propuesta que elimine las vinculaciones y las comisiones y por esa vía también va ahorrando dinero.

Propuestas financieras para el cliente El cliente puede conseguir múltiples propuestas en otra entidad financiera que mejore las condiciones del actual contrato hipotecario. Asimismo, tiene la posibilidad de cambiar la hipoteca sin notificarlo a la entidad financiera donde se le otorgó el crédito, pero también podría renegociar la deuda a través de un gestor hipotecario. Un gestor hipotecario se encarga de realizar todo el estudio de su caso y comparar los beneficios de otros bancos para encontrar la mejor opción para el cliente.

Hipotecas Plus además ofrece diferentes modalidades de préstamos hipotecarios que se ajustan a las necesidades y posibilidades del cliente, quien puede elegir entre hipotecas a tipo fijo, variable y mixto, hipotecas autopromotor, hipotecas 100%, carencia de capital los primeros años o hipotecas interest rate only. Solo basta con ponerse en contacto con un agente para obtener el plan más completo sobre hipotecas que permita adquirir un inmueble.

