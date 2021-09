The Indian Face arrasa en la venta de gafas de sol en Europa Emprendedores de Hoy

Con más de 15 años de trayectoria en el sector de la moda, la marca The Indian Face nació con el sueño de compartir su pasión por la vida en movimiento y su filosofía, formada sobre unos valores que se caracterizan por exprimir cada segundo de la vida mediante actividades relacionadas con el deporte y la aventura. Desde sus comienzos, la empresa se ha encargado de hacer llegar a sus clientes un extenso catálogo de productos de alta calidad que incluye gorras trucker y gafas de sol, entre muchos otros accesorios.

Si bien es cierto que durante sus 15 años de historia la empresa ha crecido y evolucionado, sus raíces perduran intactas y les recuerdan de dónde vienen y hacia dónde se dirigen. Gracias a esto, la marca ha logrado llegar a comercializar sus accesorios para hombre y mujer en más de 30 países de Europa, América, Asia y Oceanía. Actualmente, son sus gafas de sol para hombre y gafas de sol para mujer las que están arrasando en toda Europa.

Gafas de sol con las mejores prestaciones del mercado En muchos países de Europa, las gafas de sol de The Indian Face se encuentran en el trending de moda gracias a la calidad con la que estas cuentan, un factor que se debe a la dedicación que ha empleado la empresa para elaborar cada una de sus gafas de sol con materiales resistentes, incluyendo en su catálogo gafas polarizadas con protección UV400.

Las gafas de sol de The Indian Face juegan un papel importante en los clientes que las utilizan a plena luz del sol, ya que gracias a los materiales utilizados para su confección, los rayos ultravioletas ya no serán un problema. Además, quienes opten por alguno de los modelos de gafas de la marca tendrán asegurada una mayor nitidez y nivel de contraste visual, también una eliminación de la fatiga y del cansancio visual.

Las gafas de sol de la compañía poseen características técnicas que las hacen desenvolverse perfectamente en cualquier clima, ya sea invierno, verano u otoño. Además, cuentan con monturas ligeras de fábrica y material de policarbonato, considerado el mejor del mercado. Por último, la calidad de las gafas de sol que ofrecen no se reducirá con el paso del tiempo y garantizará a los clientes una protección de calidad de los rayos de la luz solar que se reflejan en el agua, asfalto, ventanas, etc.

El accesorio ideal para complementar cualquier look La marca de moda busca pasar de generación en generación el amor por la naturaleza y el aire libre y la pasión por los deportes, algo que consiguen a través de los diferentes accesorios que ofrecen a los clientes que siguen la misma filosofía de vida que ellos. The Indian Face busca que sus clientes sean libres y que se conviertan en todo aquello que desean ser, por ello, la marca pone a su disposición todo tipo de complementos de moda, siendo un ejemplo las gafas de sol hombre y las gafas de sol mujer, que protegerán a los más deportistas y a los amantes de la vida de los rayos de sol. Gracias al extenso catálogo de The Indian Face, las personas podrán lucir looks originales y elegantes acompañados de las mejores gafas de sol, resistentes y de la mejor calidad del mercado.

