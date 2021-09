Emprendedor en el mundo de tabaco Comunicae

jueves, 2 de septiembre de 2021, 16:52 h (CET) Una entrevista con Carlos Zouein, un empresario emprendedor. Carlos Zouein creó en 1991 la compañía Trading y Consultoría Internacional Sl (TCI) con el propósito de promocionar y exportar el tabaco Español y Europeo en la zona del medio oriente y norte de África El tabaco español se cultiva tradicionalmente en la zona de Extremadura. En general la mayoría de la gente piensa que la zona de cultivo es las Islas Canarias.

Es verdad que allí existe un pequeño cultivo ya que se conocen las Islas para la fabricación de los puros de reputación mundial.

Se cultivaba también en la zona de Granada pero se dejó ya que la calidad no es muy buena.

Las variedades que se cultivan en España son las siguientes:

La variedad Virginia y la variedad Burley.

Entre las 2 variedades se cultiva alrededor de unos 40.000.000 de kilos anuales.

Los operadores de tabaco en España son pocos. Destaca Cetarsa una empresa que proviene del ministerio de Agricultura y 2 más como Taes y Agroexpansion.

Cetarsa (Compañía Española de Tabaco en Rama) se creó en 1986 cuando por ser parte de la Unión Europea el negocio del tabaco ya no podía ser un monopolio. Cetarsa pertenece en un 80% a Patrimonio y en un 20% a la multinacional Imperial Tobacco Company que la adquirió como parte del paquete de compra de Altadis.

Taes pertenece a la multinacional americana líder mundial en el negocio del tabaco la empresa Universal Leaf Tobacco Company y Agrexpansion es una empresa independiente que pertenece a unos empresarios españoles.

En 1991 Carlos Zouein fundo TCI y su primer contrato fue con la empresa Deltafina que también pertenecía a la multinacional Universal Leaf Tobacco. Detafina con sede en Italia controlaba casi todo el negocio del tabaco en Rama en Europa.

La andadura de Trading Y Consultoria Internacional empezó por Egipto, el país de las pirámides. En Egipto el negocio de la fabricación de cigarrillos es un monopolio de Estado y todavía lo es. El hecho de controlar el idioma árabe permitía al Sr. Zouein poder conectar mas fácilmente con los responsables de la empresa Eastern Tobacco Company SAE en el Cairo. En Egipto también se fabrica el tabaco que se fuma en la Cachimba llamada en Egipto La Shisha. El tabaco para ser fumado en la shisha se fabrica con una mezcla de tabaco con melaza de azúcar y sabor frutales. Un negocio muy próspero y allí se permitía su fabricación por parte del sector privado es decir empresarios independientes mientras la fabricación del cigarrillo seguía siendo propiedad del Estado.

La andadura de Carlos Zouein tuvo éxito enseguida con los empresarios del sector privado y los primeros contratos no tardaron en ver la luz. Con el monopolio de estado la aventura tardo un poco más ya que se necesitó más de un viaje para entrar en confianza con los responsables de los departamentos de compra y los profesionales en la mezcla de los tabacos.

El segundo cliente más importante resultó estar cerca de casa. Allí en las Islas Canarias, en Tenerife al pie del famoso Teide. Allí la empresa privada y familiar CITA Tabacos de Canarias. En 1991 se fusionaron 2 fabricantes en la Isla, Cigarcanaria y Tabacanaria para nacer lo que resultó ser CITA Tabacos de Canarias. Había en la península un tabaco de gran interés para la empresa CITA y pudieron servirles una gran cantidad de tabaco con una calidad excelente y así abrieron buenas relaciones con este grupo que más tarde fue vendido al grupo Ingles Gallaher. En 2005 Gallaher en su programa de expansión se hizo con la empresa CITA y así desaparecía el nombre de CITA que se había creado en 1948 como Centro de Tabaqueros Asociados como la mayor empresa tabaquera con capital español y la primera fabrica del Sector creada en Santa Cruz de Tenerife.

Después de los primeros años y siendo principalmente colaborador /agente de la empresa Deltafina del Grupo ULTOCO. Carlos Zouein ya empezó a contactar con más proveedores para ampliar su gama de variedades de productos de tabaco y de orígenes de tabaco. Hay que destacar que para hacer un cigarrillo American Blend se necesitan 3 variedades de tabaco conocidos como Virginia (Flue Cured Tobacco), Burley y Oriental.

El Virginia como su nombre lo indica procede de Virginia en Los Estados Unidos de América pero se cultiva ya casi en el mundo entero pero aun siendo la misma semilla que se planta, dependiendo del lugar de su cultivo, el resultado de la planta difiere según donde se planta.

El Burley también se encuentra en diferentes lugares del mundo pero donde mejor se da es en Estados Unidos, en Malawi y otros países. El Oriental donde mejor se da es en la zona de Turquía, Grecia, Albania, Macedonia. El tabaco Oriental es todavía muy manual y su producción sale más cara y tienden a incluir cada vez menos cantidad en la mezcla para bajar costes de fabricación del cigarrillo.

Así que con estos nuevos contactos en el mundo Carlos Zouein amplió su sector de trabajo y de viajes abriendo mercados en Rumania, Bulgaria, Ucrania aprovechando la apertura de estos países después de 1991 y de la famosa Perestroika.

Y ahora los mercados de TCI con la ayuda de Carlos Zouein llegan a la China, Indonesia, India, Filipinas, Brasil, Argentina, Uruguay, etc.

