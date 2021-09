La bata escolar con mayor comodidad por batas.pro Comunicae

jueves, 2 de septiembre de 2021, 14:59 h (CET) Las batas escolares son utilizadas en la mayoría de las escuelas para los niños pequeños. El mayor objetivo de las batas escolares es que se mantenga la ropa de la calle o uniforme limpio. De esta manera el niño también estará más cómodo y podrá realizar cualquier actividad sin la preocupación de que se pueda manchar Existen alguna serie de consejos a tener en cuenta antes de adquirir una bata escolar para un niño.

-Lo más importante es que esta prenda sea lo más segura posible, así que, es fundamental que no lleve ningún tipo de botón en la parte de la muñeca ya que podrían llegar a arrancarlos y llevárselos a la boca. Sí que podrán llevar botones en la parte trasera o delantera, aunque es más recomendable en la parte trasera ya que los niños tienen menos acceso a ellos.

-La talla de la bata debe ser lo suficientemente holgada como para que se pueda llevar ropa debajo y a la vez proteja la ropa de posibles manchas. Se debe tener en cuenta que tiene que ser cómoda para los niños. La largura ideal es por debajo de la rodilla para que pueda cubrir casi por completo la ropa.

-El tejido de las batas escolares deben contener como mínimo un 70% de poliéster y el resto de algodón. Normalmente, suelen encontrarse en un 50% algodón y un 50% poliéster.

Se recomienda que estén fabricadas con un porcentaje de poliéster más alto debido a que el tiempo de secado de estas prendas es menor, así que es ideal para que se pueda lavar y secar en pocas horas y que al día siguiente vuelva a estar lista la bata escolar. A parte, repele los fluidos por lo que es más sencillo eliminar las manchas. Además, es un tejido poco pesado y resistente, no se estira, ni se encoge y no se arruga.

Aunque el poliéster es el tejido ideal para la fabricación de estas batas, no se debe olvidar que el algodón se recomienda mucho más para las prendas de los niños de uso diario ya que es un tejido fresco, absorbente y suave.

-Es fundamental que la bata escolar esté bien confeccionada, teniendo unas costuras reforzadas que dispongan de un gran dobladillo para que se pueda dar largura a medida que el niño crezca.

-Para la comodidad y mayor felicidad del niño es muy útil que la bata lleve bolsillos, de esta manera se podrá guardar sus pequeños tesoros encontrados. Los bolsillos deberán estar a la altura adecuada para que pueda meter sus manos con facilidad.

Se debe tener en cuenta que los niños pasan casi todo el día en el colegio así que todo ese tiempo llevarán la bata escolar. Esto se debe tener en cuenta ya que contra más comodidad le aporte la bata, más cómodo estará el niño en todo ese tiempo que no está en casa.

