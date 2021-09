AM Fitness & Coaching: ejercicios y buena nutrición, claves para una buena salud en período pospandemia Emprendedores de Hoy

Debido a las restricciones de salida por las medidas de confinamiento ante la pandemia del COVID-19, en muchos casos, se han producido cambios drásticos en el estilo de vida. Entre ellos, el sedentarismo, largas jornadas de teletrabajo y otras situaciones de estrés que pueden poner en riesgo la salud física y emocional de las personas.

Desde Madrid, la marca AM Fitness & Coaching, dirigida por el experto entrenador personal Adrián Molinero ofrece un plan integral de salud, ejercicios, entrenamiento personal, nutrición y coaching, que busca resultados reales en quienes se unen a este sistema para alcanzar y mantener su mejor versión.

Testimonios de clientes que han aceptado el reto de mejorar su salud, en general, revelan que durante la etapa de las medidas de aislamiento y distancia social presentaron alteraciones en su condición física, peso corporal o niveles de colesterol debido a la falta de actividad física. Esta realidad es abordada por el equipo de entrenadores con una propuesta de salud integral en la que la filosofía de la marca se manifiesta en cada clase, sea presencial o vía online.

Hábitos saludables para un cambio de vida Desde la “Filosofía de SER”, tal como lo indica la traducción de la palabra AM (soy), el equipo de profesionales de AM Fitness & Coaching especializados en entrenamiento personal y nutrición, aseguran que la transformación que se alcance con este método pueda cambiar el “estar” por el “ser” saludable, como una manera de afianzar que cada cambio será perdurable gracias al cambio de mentalidad de quien aprende a entrenar y a alimentarse para toda la vida.

Esta compañía destaca por sus excelentes servicios en cuanto a cambios estéticos y forma física, así como las recomendaciones en nutrición, las cuales se adaptan de forma personalizada y flexible a cada cliente. Por otro lado, son especialistas en rehabilitación de lesiones y rendimiento deportivo con el fin de valorar cada caso y llevar a cabo un entrenamiento personalizado para mejorar los resultados.

Tipos de entrenamiento ajustados a cada necesidad Un servicio presencial, que puede ser a domicilio o en gimnasio, individual, en pareja o para grupos reducidos. Se encuentra en Madrid, con una agenda que incluye planificación de entrenamientos de acuerdo con el objetivo del cliente, sesiones presenciales de máxima calidad, maquinaria de ejercicios completa hasta en el domicilio, plan nutricional a través de una App móvil, pruebas de evaluación y un asesoramiento personal a disposición 24 horas.

Para acceder al entrenamiento personal online solo se debe rellenar el formulario publicado en la página web de AM Fitness & Coaching y adquirir el servicio integral de planificación, seguimiento, asesoría y entrenamientos desde cualquier lugar del mundo. Todo conectado a un móvil, gracias a la aplicación de entrenamiento que permite que el cliente también disponga de un profesional que le haga seguimiento individual de manera permanente.

Se puede hacer una prueba gratis de la App profesional fitness de AM en la web y ver así cómo funciona la propuesta de entreno integral que puede ser adaptada a necesidades especiales como preparación para pruebas deportivas, recuperación de lesiones, entre otras.

Gracias al conocimiento y la motivación que aporta este equipo de profesionales titulados en cada área de atención, los usuarios de este método solo necesitan voluntad y constancia para conseguir los mejores resultados, sobre todo si se trata de retomar paso a paso, según cada realidad, el ritmo de vida pospandemia.

