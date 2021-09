NTT expande su huella de centro de datos en un 20% Comunicae

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 13:52 h (CET) NTT líder de mercado, en el informe MarketScape de IDC por ofrecer mayor capacidad, a medida que el negocio online crece La división Global Data Centers de NTT Ltd., líder en el informe MarketScape de IDC: Worldwide Data Center Colocation and Interconnection Services 2021 Vendor Assesment1, ofrece una pila completa de servicios TIC y continúa ampliando su huella global de centro de datos en un 20% para construir un futuro conectado que beneficie a clientes e hiperescaladores de todo el mundo

NTT opera centros de datos en toda Europa, Norteamérica, África y Asia, incluida una presencia importante en la India. Ofrece y opera centros de datos interconectados a nivel mundial con redes de centros de datos regionales a través de mercados clave como Londres, Singapur, Tokio y Virginia. Su expansión en los servicios de centros de datos proporciona una mayor capacidad de los centros de datos y conectividad de red en todas las geografías, incluyendo:

Américas: En 2020/21, se abrieron tres nuevos centros de datos en Hillsboro, Oregón, Santa Clara, CA y Chicago, IL, además de la expansión en Ashburn, VA. El campus de Hillsboro de NTT de 16 hectáreas (aprox. 190.000 m2) cuenta con cinco centros de datos con 126 MW de carga de TI prevista y Subsea Connect, un servicio de conectividad de red transpacífica que ofrece conectividad entre Hillsboro, Oregon y Tokio, Japón, utilizando el sistema de cable submarino de NTT Pacific Crossing (PC-1). El campus de Phoenix, AZ, se inaugurará a principios de 2022 y será el séptimo centro de datos de los Estados Unidos. NTT Phoenix PH1 añadirá 36MW de capacidad de carga de TI y es el primero de siete centros de datos previstos en el campus de 240MW.

EMEA: En el último año, NTT ha abierto nuevos centros de datos en Ámsterdam (Países Bajos),Múnich y Frankfurt (Alemania), continuando su posición como proveedor líder de centros de datos en el mercado alemán. En el Reino Unido, el nuevo centro de datos insignia London 1 Data Center abrió sus puertas en diciembre. Cuando esté en pleno funcionamiento aumentará la capacidad de NTT en más de un 200% para respaldar la columna vertebral digital de las industrias de servicios financieros, medios de comunicación y la industria del juego en Reino Unido. NTT también ha invertido en conductos y fibra para interconectar todos sus centros de datos de Londres.

En los próximos dos años, NTT aumentará su carga de TI disponible en EMEA en más de un 40% a medida que construya 13 nuevos centros de datos en nueve mercados de seis países para ofrecer una carga de TI adicional de 115 MW a lo largo de 50.000 m2. NTT lanzará sus primeros centros de datos en Madrid y Johannesburgo y añadirá edificios a Viena, Zurich, Londres y Alemania, con interconexiones ampliadas de centros de datos.

APAC: Yakarta 3 en Indonesia lanzará 15MW en Bekasi, aproximadamente a 30km del centro de Yakarta, hacia finales de este año. Al aprovechar las ventajas de NTT como operador de red, los clientes podrán conectarse fácilmente con IXs e ISPs. Además, Cyberjaya 5 en Malasia empezó a proveer 6.8MW y planea expandir otros 6.8MW al campus de Cyberjaya. En Japón, se ha construido un nuevo centro de datos con 21MW de capacidad de carga de TI en Tokio. En respuesta a la fuerte demanda de sus clientes, NTT está considerando una mayor expansión en Bangkok (Tailandia), el área metropolitana de Osaka (Japón) y Vietnam del Sur.

India: Con Mumbai 8 pronto en funcionamiento, el campus Chandivali, el primer parque de centros de datos híbridos operativos de la India, alcanzará los 85 MW de carga de TI. En los próximos 18 meses, también estarán en funcionamiento cuatro nuevos parques de centros de datos a gran escala: dos en Navi Mumbai y uno en Chennai y Delhi, añadiendo aproximadamente 133MW de carga IT y 50.000m2 de espacio. En 2021 también se pondrán en marcha las interconexiones para 10 centros de datos en toda la India y se planean estaciones submarinas de cable en Mumbai y Chennai. Esta expansión consolidará aún más la posición de líder de NTT en el mercado indio.

Además de la expansión de la huella global de centro de datos,, NTT está construyendo un cable submarino de gran capacidad "MIST" que conecta Singapur, Malasia e India (Bombay y Chennai).

El sistema de cable MIST tendrá una longitud total de 11.000 km: una distancia mayor que volar desde Nueva York, a través de EE.UU. y el Océano Pacífico hasta llegar a Tokio. La construcción concluirá a mediados de 2023.

La combinación de infraestructura que supone un aumento tan importante de la capacidad de los centros de datos mundiales, junto con la condición de NTT como proveedor de servicios de red mundial Tier 1, proporcionará a las empresas una plataforma segura para aumentar las necesidades de servicios de TIC de pila completa.

Global Data Center Interconnect (GDCI), un servicio de red global integrada que ofrece una red de centros de datos regionales y conexión privada segura a los principales proveedores de servicios en la nube con un único puerto físico que soporta múltiples servicios de red virtual, aumenta esta capacidad para proporcionar una red troncal digital interconectada de alta velocidad en sus mercados globales. El aumento del sistema de cable submarino también ayudará a proporcionar interconexiones de centros de datos entre regiones.

Masaaki Moribayashi, Presidente y Director Ejecutivoo de NTT Ltd. dijo: "La pandemia ha cambiado drásticamente nuestra forma de vida. La calidad de vida de la gente ahora depende fundamentalmente de esta infraestructura. En los próximos 18 meses, NTT planea aumentar las operaciones de centros de datos en un 20% a un total de más de 600.000 m2 de espacio en más de 20 países y regiones. Además, NTT expandirá globalmente aproximadamente 30 puntos de conexión del servicio GDCI en nuestros centros de datos para optimizar el entorno híbrido de la empresa en la nube sobre los centros de datos y servicios de red de NTT. NTT ya ha comenzado la construcción para añadir 300MW de carga IT. Con la finalización de nuevos centros de datos, ampliaciones de campus y redes de alta capacidad como el cable submarino MIST, estamos construyendo un futuro conectado que beneficiará a los clientes de NTT en todo el mundo".

Para contactarles acerca de su proyecto y ver toda la extensión de la huella, servicios y compilaciones del Centro de datos global de NTT, visitar https://datacenter.hello.global.ntt

1IDC MarketScape: Worldwide Datacenter Colocation and Interconnection Services 2021

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.