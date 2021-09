DANA y conducción: diez sanciones al volante relacionadas con lluvia y tormenta que puedes evitar

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de la llegada de una DANA (depresión aislada en niveles altos), un fenómeno meteorológico que origina lluvias muy intensas acompañadas de tormentas generalizadas y presencia de granizo, unas circunstancias en las que se deben extremar las precauciones al volante.



Además de consultar la situación del tráfico y las previsiones meteorológicas antes de coger el coche, desde OcasionPlus.com recomiendan revisar el estado del coche tras el verano (sobre todo, neumáticos, luces y parabrisas), así como realizar una conducción suave reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de seguridad. Además, la empresa de compraventa de vehículos de segunda mano recopila las sanciones que se pueden evitar al conducir con lluvia, tormenta o granizo, sobre todo si se lleva tiempo sin coger el coche o no se está acostumbrado a conducir en estas circunstancias.





Sanciones con lluvia, tormenta y granizo que puedes evitar

Poner especial cuidado a la normativa del reglamento General de Circulación a la hora de conducir, revisar el estado del vehículo tras las vacaciones y prestar atención al conducir con climatología adversa nos ayudarán a evitar un gasto económico que no habíamos previsto. En OcasionPlus analizan las 10 conductas relacionadas con la conducción con lluvia, tormenta y granizo que se deben evitar, no solo por la propia seguridad al volante sino también porque son susceptibles de sanción:

1. Enviar un whatssap con un “llueve, me retraso”

Según cálculos de la DGT tardamos una media de 20 segundos en enviar un whatsapp, 10 en marcar un número de teléfono y 8 segundos en responder una llamada. Es decir, a 120 km/h un whatsapp se convierte en 600 metros, marcar un número 466 metros y responder una llamada 266 metros recorridos sin control y sin prestar atención a la carretera. Por eso, la ley sanciona el uso del teléfono móvil al volante como una infracción grave con una multa de 200 € y la retirada de 3 puntos del carnet de conducir.

En septiembre se conocerá si el Congreso de los Diputados aprueba la reforma propuesta por la DGT de calificar el hecho de llevar el teléfono en la mano durante la conducción como infracción de tipo muy grave con la que, aunque mantendría la misma multa económica (200 €) supondría la detracción de 6 puntos.



2. Parar el coche para esperar a que escampe en una zona prohibida

En casos de lluvia intensa o granizo, retirarse de la circulación puede ser una buena opción siempre que se realice de forma segura y no suponga un peligro para el resto de usuarios de la vía.



Sin embargo, se debe prestar atención al sitio elegido: parar o estacionar el coche en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones, se sanciona con una multa de 200 euros.



3. Parabrisas sucio, dañado o agrietado

El artículo 19 del Reglamento General de Circulación señala que "la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule”. Por lo tanto, el parabrisas no solo debe estar libre de grietas o roturas que dificulten la visibilidad, sino que también debe estarlo de suciedad puesto que a través de él percibimos el 90% de la información que necesitamos para conducir. En caso de no ser así, la sanción ascenderá a 200 €.



4. Escobillas en mal estado, gastadas o estropeadas

Ante fenómenos climatológicos como la lluvia o el granizo, los limpiaparabrisas se convierten en un elemento indispensable de seguridad. Tanto es así que, en base al artículo 84 del Código de Tráfico y de Seguridad Vial, los agentes pueden inmovilizar el vehículo si presenta "deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial”, además de imponer una sanción que puede ir de los 80 a los 200 €.



Por eso, tras el verano, se recomienda revisar el estado de las gomas, que pueden haberse deteriorado por el sol, para su sustitución. Se deben cambiar cada año, antes de que comience el otoño, aunque los españoles lo hacen cada cuatro años.



5. Neumáticos gastados, en mal estado, diferentes en el mismo eje o no homologados

Los neumáticos son el único elemento del vehículo que entra en contacto con el asfalto, por lo que resulta crucial circular con ellos en buen estado. Más aún, en condiciones de baja adherencia como la conducción con lluvia y es por ese motivo por el que se establecen sanciones por circular con los neumáticos: Desgastados: La profundidad mínima legal establecida es de 1,6 mm por lo que si el dibujo del neumático está por debajo, se considera una infracción grave y la multa asciende a 200 euros por rueda. En mal estado: Si presentan grietas, cortes o abultamientos que pueden poner en riesgo la seguridad vial, la sanción ascenderá a 200 euros por neumático. Diferentes en el mismo eje: Circular con ruedas distintas a cada lado de un mismo eje puede comprometer la seguridad, por lo que se sanciona con una multa de 150 euros. No homologados: Usar ruedas no aptas para carreteras convencionales puede traducirse en una sanción de entre 90 y 120 euros por neumático.

6. No llevar las luces encendidas o no funcionan correctamente

La iluminación es un elemento de seguridad indispensable. Sobre todo, con climatología adversa resulta fundamental para obtener una buena visibilidad en carretera. Por ello, tanto llevar algún faro que no funcione como no utilizar las luces correctamente son actitudes que se tipifican como infracciones graves y se sancionan con una multa de 200 €.



Así, el Código de Circulación, en su artículo 106, establece que es básico circular con las luces de cruce en condiciones de baja visibilidad y en condiciones adversas, entre las que se encuentra la lluvia. La luz antiniebla trasera solamente se debe accionar cuando las condiciones sean especialmente desfavorables como en el caso de lluvia muy intensa y la visibilidad muy escasa.



7. Matrícula sucia o ilegible

No solo si está doblada o rota, sino que si no es legible por la lluvia, el barro o las hojas de los árboles que puedan cubrirla durante fenómenos climatológicos como los propios de una DANA, como las lluvias intensas, puede convertirse en motivo de sanción.



Tal y como señala el artículo 9.2 de la Ley de Seguridad Vial, se considera infracción “circular con un vehículo cuyas placas de matrícula presentan obstáculos que impiden o dificultan su identificación” y el Reglamento General de Vehículos detalla, en su artículo 25, que“se denunciarán por este precepto los supuestos de circulación sin placas de matrícula y de placas no visibles”. Es obligatorio circular con la matrícula del coche legible y en perfecto estado, o de lo contrario se puede traducir en una multa de 200 €. En el caso de que se identifique que la placa de matrícula se ha manipulado la sanción ascenderá a 6.000 € y la detracción de 6 puntos del carné de conducir.



8. No respetar la distancia de seguridad

Cuando el suelo está mojado, la frenada requiere más recorrido y, por tanto, para evitar un alcance con el vehículo que circula delante, la distancia de seguridad es la clave, aunque muchos conductores no tienen clara cuál es la que deben mantener.



El artículo 22 de la Ley de Seguridad Vial establece que "el conductor de un vehículo que circule detrás de otro debe dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenada brusca, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado". Desde la DGT recomiendan, calcular dos (tres en caso de que la vía esté mojada) segundos desde que el vehículo que nos precede pase por un punto hasta que pasemos nosotros. En caso de no respetar este espacio, podemos ser sancionados con 200 euros y con cuatro puntos en el permiso de circulación. en 2019, el 17,8% de las sanciones impuestas en España fue a conductores que no la respetaban.



9. Pisar un charco y salpicar a un peatón

El artículo 46 señala que el conductor debe moderar la velocidad "cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, gravilla u otras materias a los demás usuarios de la vía” por lo que la consideración de infracción y su gravedad están vinculados a la velocidad, por no adecuarla a las condiciones de la vía.



10. Mal uso de los intermitentes

No usar los intermitentes al realizar una maniobra al volante es una infracción sancionable con 200 euros de multa, mientras que no utilizarlos correctamente (no usarlos con la antelación suficiente, señalizando el lado equivocado o desactivar el intermitente durante la maniobra completa, por ejemplo durante un adelantamiento) supondrá una sanción de 80 €.