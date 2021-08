GoInfoPro: la alternativa del marketplace y el impulso publicitario para las empresas Emprendedores de Hoy

martes, 31 de agosto de 2021, 19:42 h (CET)

La importancia que tiene para una empresa trasladar su presencia y ventas desde lo físico hasta lo digital es una estrategia imperante hoy día. En una sociedad donde la virtualidad cada vez ocupa más espacios de la vida cotidiana, quedar rezagados puede significar el fracaso de una tienda. Para mantenerse vigente lo mejor es contar con aliados como GoInfoPro.

Se trata de un directorio online de empresas, servicios y producto, que busca sustituir las tradicionales guías amarillas. Las ventajas de ser parte del grupo GoInfoPro alcanzan diferentes niveles, por ejemplo, ofrecen la alternativa de marketplace para crear tiendas online gratis en GoInfoPro Marketplace si se es socio y GoInfoPro Marketing para impulsar el área publicitaria.

Servicio de marketplace de GoInfoPro El diseño y programación de una tienda en línea puede convertirse en un dolor de cabeza para comerciantes, ya que por una parte, requiere de tiempo y conocimientos en el área. Y por otra, si no se tienen los puntos anteriores, demanda una inversión cuantiosa que puede llegar a los miles de euros.

GoInfoPro realiza la apertura final de un servicio que cambia la forma en la que sus aliados ganan presencia en la web. Gracias a GoInfoPro Marketplace, los usuarios que cuentan con el plan de suscripción Diamond Pack anual, pueden obtener un e-commerce totalmente gratis.

El directorio profesional ofrece asistencia en la creación de páginas de venta en línea. Es un sistema automatizado donde el cliente puede escoger sus preferencias y conseguir una tienda funcional y atractiva. Las fotos son de máxima calidad y la web permite hacer pagos, reservas, transporte, inventario y más. Adicional a esto, el plan también incluye el mantenimiento y actualización del e-commerce, por lo que siempre se mantendrá vigente.

Motivos para crear publicidad con GoInfoPro Marketing Otro aspecto fundamental para el crecimiento de un comercio es la publicidad. Para asegurar el desarrollo y las ventas del mismo, existe la alternativa multifuncional de GoInfoPro Marketing. La empresa no solo brinda visibilidad para cualquier negocio en su plataforma, también abarca la promoción virtual y física en todos tipos de soportes publicitarios como tarjetas, flyers, lonas, publicidad para vehículos, etc.

Al contratar los diferentes servicios ofertados, se puede conseguir material para redes sociales, páginas web y anuncios publicitarios. De igual forma, también se dispone de complementos impresos como tarjetas de presentación o visita, trípticos, lona microperforada, volantes, publicidad para vehículos y roll-ups.

El directorio online además posee una alianza con Pikotea, un software dirigido a los negocios de hostelería. Para aumentar ganancias, tener una plataforma multilingüe es una gran ventaja que permite llegar a mayor cantidad de público, esto es lo que ofrece GoInfoPro.

