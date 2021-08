​Las 3R de los neumáticos ​Una de las máximas del ecologismo es la que habla de reducir el consumo, reutilizar productos y artículos y reciclarlos Redacción

martes, 31 de agosto de 2021, 08:20 h (CET) La crisis ambiental que vivimos obliga a adquirir comportamientos más racionales y sostenibles en nuestro consumo. La Tierra es un planeta finito del que no se pueden extraer recursos de manera ilimitada, por ello desde hace años se invita a todos los sectores de la población, tanto en el ámbito empresarial y de las instituciones como a los consumidores, a introducir cambios en su día a día.



En este sentido, una de las máximas del ecologismo es la regla de las 3R, que habla de reducir el consumo, reutilizar productos y artículos y reciclarlos cuando no sean posible ninguna de las dos acciones anteriores. Si trasladamos esta idea al mundo del motor, cada vez existen más iniciativas relacionadas con la reutilización de los neumáticos.



¿Cómo se reciclan los neumáticos?

Hoy en día podemos encontrar en el mercado muchas tiendas y talleres que reciclan estos elementos. El aspecto básico a cubrir es que cumplan con los requisitos impuestos por la DGT para ser usados, esto es, no superar el desgaste en la banda de rodadura y adaptarse a las características del vehículo.

En el proceso de reciclaje, los propios neumáticos usados pueden convertirse en nuevos neumáticos a partir de procesos de recauchutados, lo que ayuda a ahorrar hasta en un 25% el uso de materiales nuevos. En cambio, los que están fuera de uso pasan por el proceso de triturado descrito anteriormente. Ahí se separan los principales componentes: caucho, acero y fibras. Cada uno de estos se usa posteriormente para distintos procesos.

Con el caucho, que es el material predominante en las gomas de los vehículos, se puede elaborar césped artificial, pavimentos de seguridad en parques infantiles, asfalto de nuevas carreteras y hasta suelas de zapatos.

Neumáticos y discos de halterofilia, el ejemplo de Tokio 2020

Si no se someten a reciclaje o reutilización, los neumáticos suelen acumularse en grandes almacenes que forman altísimas montañas de goma negra con un elevado riesgo de incendios.

Un ejemplo de reutilización de neumáticos es el que se ha llevado a cabo en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio, con los discos de halterofilia. Este instrumental deportivo se puede fabricar a partir de neumáticos ya usados. La halterofilia requiere de una barra fija y unos discos homologados que van desde los 0,5 kilogramos a los 25 kilogramos. Los discos se pueden fabricar con caucho reciclado proveniente de neumáticos.

La sociedad TNU de reciclaje explica que las ruedas usadas pueden tener muchos usos si se someten a distintos tratamientos de reconversión, y los discos para el levantamiento de pesos son un ejemplo más, pues están elaborados a partir de polvo reciclado de neumáticos SRB ultrafino en un 95%.

El caucho SRB es un material muy resistente, elastomérico, que se obtiene a partir de la trituración mecánica de los neumáticos que han llegado al final de su vida útil. Cuando se trituran, se separan las partículas metálicas de las textiles y se pulveriza la goma, que sirve como materia base de los discos.

La apuesta de Tokio por la sostenibilidad

Los discos de halterofilia no son el único ejemplo en los JJOO de Tokio donde se ha puesto de manifiesto esta apuesta por la reutilización y reciclaje de materiales. Las propias preseas, las medallas, han sido elaboradas a partir de restos de aparatos electrónicos, teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos.

Una campaña de reciclaje puesta en marcha por Japón desde hace años que ha dado lugar a 32 kilogramos de oro, 3.492 de plata y unos 2.200 de bronce, todo ello obtenido de unas 80 toneladas de estos aparatos.

