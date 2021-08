Fertybiotic, Finastopic y Nervala, los productos más demandados de la sección de salud y cuidados en el e-commerce La Bomba Shop Emprendedores de Hoy

sábado, 28 de agosto de 2021, 19:01 h (CET)

El ajetreo diario y las largas jornadas de trabajo han hecho de las tiendas virtuales una herramienta idónea y de gran ayuda para los ciudadanos. Gracias a estas propuestas online, no es obligatorio que una persona se traslade hasta un comercio para conseguir todo lo necesario para su hogar, con solo un clic puede conseguir lo que desee directamente en la puerta de su casa.

Entre las opciones más destacadas del momento en España se encuentra La Bomba Shop, un e-commerce con más de 21655 artículos y productos pertenecientes a diferentes categorías. Esta página web se posiciona en los primeros lugares gracias a su variedad, facilidad de pago y envíos gratis a partir de cantidades determinadas.

¿Cuáles son los productos más vendidos en La Bomba Shop? Tener un lugar exclusivo donde cubrir todas las necesidades diarias es una gran ventaja para el público. Entre las ofertas de la tienda digital La Bomba Shop, el cliente podrá encontrar miles de productos para el hogar, vehículo, alimentación, farmacia, estética, deporte, oficina y más categorías.

La tienda virtual se destaca sobre todo por la venta de artículos de salud y cuidado personal. En los últimos meses, los productos que se han posicionado como los más populares y recomendados por los clientes son el Fertybiotic, un complemento nutricional para embarazadas, el Finastopic, que es una loción capilar para estimular el crecimiento del cabello y Nervala, un Nutracéutico para el dolor neuropático periférico.

Este balance demuestra la confianza que tienen los usuarios españoles al comprar a través de este portal, ya que depositan un aspecto tan importante como es la salud en manos de La Bomba Shop.

Otras ventajas de comprar en la tienda online El principal beneficio del comercio digital es su amplio catálogo, algo representado a la perfección por La Bomba Shop, cuyo catálogo brinda a los clientes más de 21000 productos, que están en constante renovación en función de las necesidades que vaya presentando la sociedad con el paso del tiempo.

Además de la gran variedad de productos ofrecidos, la página cuenta con una interfaz sencilla y amigable, para que cualquier cliente pueda usarla de forma fácil. Los artículos se dividen en 14 categorías, más de 300 subcategorías y un buscador inteligente. De esta forma, se agiliza el proceso de encontrar lo que se necesite.

Adicionalmente, los clientes registrados podrán disfrutar del servicio exclusivo de Personal Shopper, gracias al cual podrán hacerse con artículos que no están disponibles en la web.

Otra de las facilidades que ofrece el comercio son los diversos métodos de pago, tales como PayPal, Visa, MasterCard, TIPSA, Sabadell, Bizum y más. Al explorar por la tienda, también se puede encontrar un menú de promociones, conformado por las superofertas, 2×1, novedades y liquidación.

Los envíos se realizan entre las 48 y 72 horas laborables siguientes, excepto en aquellos pedidos que contienen artículos que indican un plazo distinto. Otra de las características a destacar de los envíos es que el cliente podrá llenar un paquete de artículos hasta 10 kg pagando únicamente 1 envío, siendo este gratis en el caso de que el paquete supere los 49 €.

La Bomba Shop es un e-commerce de confianza, con multiservicios y diferentes opciones de pago, convirtiéndose así en una alternativa perfecta para las compras diarias del hogar u oficina.

