S2 Grupo lanza un decálogo de ciberseguridad para los niños en la vuelta al cole

lunes, 30 de agosto de 2021, 13:11 h (CET) S2 Grupo, empresa especializada en ciberseguridad y gestión de sistemas críticos, ha preparado un decálogo de acciones de seguridad que todos los niños y sus padres deberían seguir para preparar la vuelta al cole. Con estos diez consejos básicos, la compañía marca las pautas que deberían seguir todas las familias en las que haya niños con dispositivos conectados Según ha advertido S2 Grupo en un comunicado "con la vuelta al cole es importante reforzar en los más pequeños el uso seguro de las nuevas tecnologías para evitar ser víctimas del ciberbullying, acoso y otro tipo de delitos digitales". Por esta razón, la compañía especializada en ciberseguridad ha elaborado el siguiente decálogo para ayudar las familias en esta tarea:

1.- ¿Dónde poner el ordenador? La recomendación de la compañía es que, sobre todo en el caso de los más pequeños, "esté a la vista de los padres como en cualquier otra tarea que realizan, sin que sientan que se invade su intimidad". Así podrán ayudarles en cualquier duda, controlar el tiempo que le dedican, etc.,

2.- Comunicación y confianza.- Trabajar la comunicación entre padres e hijos para generar un entorno de confianza y respeto "es muy importante". Desde ahí, será más fácil ayudarles a que conozcan las principales amenazas de Internet y que se sientan libres para compartir cualquier tema que les preocupe.

3. Aprendizaje continuo.- Muchos padres no pueden acompañar a sus hijos en el mundo digital porque lo desconocen. Por este motivo, "es fundamental que se mantengan informados y actualizados". De hecho, la propia S2 Grupo cuenta con el blog Hijosdigitales con el que da consejos cotidianos en materia de ciberseguridad.

4. Inculcar la importancia de la privacidad.- Según el comunicado, "uno de los puntos más importantes para la ciberseguridad de adultos y jóvenes es conocer que Internet está abierto a todo el mundo y que una vez que compartimos algo, pasa a ser propiedad de cualquiera". Por tanto, es clave enseñar la importancia de la privacidad para que cuiden lo que comparten en los entornos digitales y también a la hora de configurar las diferentes aplicaciones de sus dispositivos.

5. Uso de antivirus.- Es clave para la ciberseguridad de la familia tener siempre un antivirus actualizado en todos los dispositivos y, junto a esto, evitar abrir correos de desconocidos porque suelen ser una fuente de malware.

6. Cuidado con la webcam.- La recomendación de los expertos de S2 Grupo es tapar la webcam físicamente, cuando o se esté utilizando ya que ha programas capaces de activar la cámara y grabar sin que su dueño se dé cuenta. Esto pondría en peligro la privacidad de la familia y su ciberseguridad.

7. Inculcar el valor del respeto.- Los más jóvenes deben saber que Internet no es un medio anónimo y si cometen algún acto ilegal, la sanción se realizará al titular de la línea telefónica. Los padres deben informarles de que, si bien pueden ser víctimas de la ciberdelincuencia, ellos pueden ser los ciberdelincuentes si interceptan comunicaciones de otros o calumnian, por ejemplo.

8. Revisión del historial o cookies.- Mientras son pequeños, es interesante revisar el historial y las cookies para confirmar qué páginas han visitado y confirmar que son seguras. Cuando son más mayores, esta opción es menos útil, porque es muy sencillo borrar historial y cookies cuando el joven conoce esta funcionalidad del buscador.

9. Controlar sus posibilidades en Internet.- Desde S2 Grupo se recomiendan algunas acciones para que la acción de los más pequeños en la red esté algo controlada. Entre éstas destacan instalar una aplicación de control parental, utilizar el ordenador con un usuario sin privilegios de administrador para que no puedan instalar o desinstalar programas, etc.

10. Pedir ayuda a profesionales cualificados.- En caso de que los menores puedan tener algún problema en relación al ámbito digital como seguridad en Internet o ciberacoso, por ejemplo, es aconsejable acudir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad correspondientes.

