La Academia de Cine homenajea a la actriz Carme Elías Ha sido merecedora del premio Gaudí de Honor-Miquel Porter 2021 en reconocimiento a su trabajo en el cine, teatro y en el ámbito del doblaje Redacción

viernes, 27 de agosto de 2021, 10:42 h (CET) Fruto del acuerdo de colaboración entre las academias catalana y española, los próximos 8 y 9 de septiembre tendrá lugar en Madrid y Barcelona el homenaje cruzado que organizan las dos instituciones para promocionar la obra de sus respectivos premios de honor. La actriz Carme Elías será homenajeada por la Academia de Cine y su homóloga catalana hará lo mismo con Ángela Molina.

El pasado 21 de marzo, la Acadèmia del Cinema Català entregó a Carme Elias el premio Gaudí de Honor-Miquel Porter 2021 en reconocimiento a su trabajo en el cine, teatro y en el doblaje. La Academia reconocerá la trayectoria de la actriz de Camino –trabajo que le valió el Goya a la Mejor Interpretación Femenina–, Quién te cantará, L’orgia y Pont de Varsòvia en un acto en el que se proyectará La distancia más larga, de Claudia Pinto Emperador. Este pase –8 de septiembre, a las 19:00 horas– se completará con un posterior encuentro entre la actriz, la directora y el cineasta Javier Fesser.



Al día siguiente, 9 de septiembre, continúa el homenaje cruzado en la Filmoteca de Catalunya, donde, a las 19:00 horas, tendrá lugar la proyección especial de la cinta de Bigas Luna, Lola, protagonizada por Ángela Molina, Goya de Honor 2021. A esta sesión le seguirá un coloquio con Ángela Molina, las actrices Maria Molins y Nora Navas y el director de la Filmoteca Esteve Riambau. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

