¿Cuándo se puede iniciar la ortodoncia?, por Clínica Viasalud Emprendedores de Hoy

miércoles, 25 de agosto de 2021, 15:13 h (CET)

La estética dental gana cada vez más importancia. Por esta razón, es frecuente acudir al odontólogo para diferentes tratamientos que mejorarán la apariencia de los dientes y la boca en general.

En la Clínica Viasalud, uno de estos tratamientos es la ortodoncia que, además de favorecer la estética, brinda una mejor salud bucal.

La ortodoncia ayuda a mejorar la estética facial y de los dientes La ortodoncia constituye el principal tratamiento odontológico para mejorar la estética dental. Sin embargo, este no solo se constituye como un procedimiento de imagen, sino que detrás de todo el tratamiento hay un objetivo de mucha más relevancia: la salud bucodental.

Una de las principales dudas que surge entre los pacientes es cuándo empezar con este tratamiento. De acuerdo con las pautas médicas, a partir de los 7 u 8 años, los niños deben tener su primera consulta de ortodoncia que permita evaluar el proceso del cambio de los dientes temporales o de leche y la proporción de los huesos de la mandíbula y maxilar superior, así como la anchura del paladar. En este momento, se puede realizar un tratamiento de ortopedia o también conocido como “primera fase de ortodoncia”.

Sin embargo, si la proporcionalidad ósea es correcta no es hasta después de haber mudado todos los dientes que puede someterse al paciente a un tratamiento de ortodoncia, entre los 12 y 15 años.

En la Clínica Viasalud, ubicada en Valencia, un equipo médico a cargo de la doctora Leticia Juan Ruiz, está capacitado para atender este tipo de problema dental, logrando alinear los dientes a través de diferentes técnicas y procedimientos ya sean fijas (brackets) o removibles (retenedores). La duración del tratamiento dependerá del tipo de apiñamiento de las piezas dentales y de la ortodoncia que se lleve a cabo.

El tratamiento dental temprano ayuda a cumplir mejor sus funciones Colocar los brackets a temprana edad ayuda a prevenir otro tipo de problemas de salud que se generan por tener los dientes desalineados como, por ejemplo, la aparición de la enfermedad periodontal causada por una mala posición de los dientes que impide realizar un correcto cepillado. Además de acomodar los dientes en la posición correcta, la ortodoncia contribuye en el funcionamiento del proceso alimenticio mejorando las funciones masticatorias. También se pueden producir fracturas o fisuras en los dientes por ejercer un contacto forzado entre ellos. La ortodoncia brinda una solución en los casos en que los dientes se encuentran apiñados o girados, cuando los dientes de arriba y abajo no llegan a tocarse o cuando encajan demasiado unos en otros. Aunque existe una edad específica para poder iniciar el tratamiento, no hay impedimento para decidir corregir la dentadura en edad adulta para mejorar la salud bucal y lucir unos dientes más bonitos.

