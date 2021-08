Cambium Networks, miembro fundador de un nuevo Centro de Innovación de Future Technologies Venture Comunicae

martes, 24 de agosto de 2021, 12:51 h (CET) Cambium Networks, proveedor global líder de soluciones de redes inalámbricas, es uno de los miembros fundadores del Future Technologies Venture LLC Innovation Center de Atlanta. Como miembro fundador, Cambium Networks ha colaborado en la definición de la misión del centro, que incluye un laboratorio donde los equipos de TI empresarial, de automatización y de la industria 4.0 pueden probar soluciones de conectividad de banda ancha y Wi-Fi 6 en un entorno del mundo real Las capacidades del laboratorio industrial en el Centro de Innovación incluyen tecnologías Wi-Fi 6, 5G, CBRS, Terragraph 60 GHz y 4G. La instalación incluye “connectivity to the edge”, un centro de datos local, tecnologías de Internet y en la nube con monitoreo de red y herramientas de simulación para probar el ancho de banda, la latencia y la interferencia.

“La participación de Cambium Networks como miembro fundador de nuestro Centro de Innovación es fundamental para su éxito, al disponer de acceso a los mejores socios tecnológicos en cada dominio para proporcionar el mejor entorno controlado de su clase para evolucionar las ideas y los proyectos. Las soluciones inalámbricas de varios gigabits de Cambium Networks brindan muchas herramientas de conectividad para resolver muchos desafíos de una manera simplificada y fácil de usar para permitir casos de uso de próxima generación. El componente de usabilidad no puede subestimarse cuando se resuelven problemas complejos y las soluciones de Cambium Networks simplemente funcionan”, señala Peter Cappiello, director ejecutivo de Future Technologies Venture, LLC.

“El acceso a la banda ancha inalámbrica se ha vuelto fundamental para que las comunidades prosperen, y el Centro de Innovación de Future Technologies Venture brinda una oportunidad a los proveedores de servicios y a los profesionales de TI de redes empresariales para demostrar el rendimiento de la conectividad inalámbrica con casos de uso específicos”, comenta Atul Bhatnagar, presidente y director ejecutivo. de Cambium Networks. "Estamos orgullosos de ser un miembro fundador de este Centro de Innovación, donde los líderes de muchas industrias pueden experimentar de primera mano el rendimiento de nuestra conectividad inalámbrica de varios gigabits en el borde de la red".

Las áreas de enfoque para las soluciones de Cambium Networks incluyen:

Software de planificación de red y gestión centralizada de extremo a extremo, conmutación y Wi-Fi empresarial con conmutación y puntos de acceso Wi-Fi 6, banda ancha inalámbrica fija para redes de área amplia (WAN) y redes de área de campo (FAN) que incluyen ondas milimétricas de varios gigabits de 60 GHz, CBRS y tecnologías especialmente diseñadas.

Los miembros fundadores del Centro de innovación incluyen Intel, Cambium Networks, Tecore Networks, Nokia, Megh Computing, Librestream y KCF Technologies.

Para obtener más información sobre el Centro de Innovación, visitar el sitio web de Future Technologies: www.futuretechllc.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.