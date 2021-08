Operación retorno: consejos para que el sol no se convierta en un problema a la hora de conducir La luz solar puede ser tan peligrosa durante la conducción como otras condiciones meteorológicas con peor fama, como la lluvia, la niebla o la nieve Redacción

martes, 24 de agosto de 2021, 12:17 h (CET) Aunque en general solemos referirnos al calor veraniego como ‘buen tiempo’, la conducción frente al sol puede ser tan peligrosa como otras condiciones meteorológicas con peor fama, como la lluvia, la niebla o la nieve. Por ello, especialmente en esta época del año en la que el tiempo es tan variable y hay más horas de luz, Alquiber, la empresa líder en el negocio de alquiler de vehículos de renting flexible, te ofrece una serie de consejos con los que minimizar sus efectos.

Usa gafas de sol polarizadas. Parece algo muy obvio, pero más del 20% de los conductores no utilizan nunca gafas de sol al volante. Además, cabe señalar que el 70% de las gafas utilizadas y vendidas en España no cuenta con una protección homologada. Por eso es importante utilizar gafas de sol polarizadas con el sello CE, ya que nos garantiza la protección de nuestros ojos y una visión más clara al volante. Además, los cristales azulados o grises permiten una mejor percepción de la carretera y el entorno. Eso sí, no debes olvidar que zonas oscuras, como túneles y, por supuesto, de noche, es importante quitarse las gafas para ver con claridad. También conviene prevenir que a la salida de los túneles puede provocarse un deslumbramiento, por lo que es mejor colocarse las gafas de nuevo cuando estemos saliendo del tamo oscuro.



Ante un deslumbramiento, es mejor que no frenes de golpe. En caso de quedar cegados repentinamente por la luz, es preferible reducir la marcha y mantener la trayectoria del vehículo. Frenar de golpe podría provocar accidentes. Eso, sí, si el deslumbramiento es prolongado, detente. Es preferible parar 5 o 10 minutos y esperar a que cambie de trayectoria. Conducir con el sol completamente de frente, además de ser molesto, reduce la visibilidad y cansa los ojos.

Descansa la vista. Como acabamos de mencionar, la luz directa en los ojos acelera el agotamiento visual. Por ello, si es un viaje largo, se recomienda hacer una parada cada poco tiempo y descansar la vista.

Enciende las luces. Si conduces con el sol bajo, se recomienda encender las luces de cruce. De esta forma, el resto de los conductores podrán tener una referencia más sobre tu situación. No hay que olvidar nunca que, en esos momentos de incomodidad, los demás conductores también tienen la visión limitada.

No dudes en usar el parasol, pero sólo en momentos puntuales. Cuando el deslumbramiento es intenso, usa el parasol. Todos los vehículos deben llevar el parasol abatible para estos casos, pero sólo debe utilizarse cuando sean necesarios, ya que reduce el campo de visión.

Vigila el sol, también por la espalda. Aunque el sol de frente es lo más evidente, cuando la luz viene por la espalda también puede ser molesto al reflejarse en los retrovisores. Aumenta la precaución y asegúrate bien de que la maniobra que te dispones a realizar es segura.

Mantén los cristales del vehículo limpios. Aunque pueda parecer una nimiedad, mantener los cristales del coche limpios, sin polvo o suciedad que provoque reflejos, reduce en gran medida el deslumbramiento.

Cuida tus ojos. Este último consejo es válido para cualquier época del año, ya que acudir periódicamente al oftalmólogo mantendrá tus ojos a salvo de problemas oculares y perfectamente preparados para dar lo mejor al volante. La mayoría de información que utilizas al conducir se percibe por la vista, por lo que es importante que siempre tengas a punto la maquinaria de tus ojos.

