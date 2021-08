Comprar décimos de Navidad a golpe de clic Este sorteo es uno de los juegos de azar más populares en España Redacción

martes, 24 de agosto de 2021, 08:35 h (CET) Se trata de una de las prácticas que más llevan a cabo los españoles, ya que el sorteo de la Lotería de Navidad es uno de los más esperados del año. Ahora, con el avance de las nuevas tecnologías, se pueden comprar décimos a través de Internet, en páginas y aplicaciones especializadas.

Desde hace muchos años, la Lotería de Navidad es uno de los juegos de azar más populares en España. Lo cierto es que el 22 de diciembre es el día de la ilusión para muchos y, por tanto, pocos son los que, al menos, no llevan un décimo en el bolsillo.

Como bien es sabido, a la lotería se puede jugar o bien comprando un billete de un número concreto, que está formado por 10 décimos, o, por el contrario, comprar un décimo suelto, que es la opción más habitual sabiendo el coste de los mismos, puesto que un solo décimo tiene el precio de 20 euros.

En cualquier caso, lo más normal siempre ha sido acercarse a una administración y comprar el número que más guste o interese, sabiendo que, la adquisición de los décimos comienza prácticamente en verano, aunque se intensificaba a partir del mes de noviembre. Esta práctica estival es popular, ya que muchos usuarios deciden llevarse un número de la localidad donde han veraneado, aunque los décimos se pueden comprar en muchos lugares. Si bien es cierto, el avance de las nuevas tecnologías ha hecho que, en la actualidad, también por Internet se puede adquirir el décimo deseado, gracias a las numerosas páginas y aplicaciones habilitadas para ello.

Sin ir más lejos, comprar Lotería de Navidad 2021 será más sencillo gracias a webs especializadas como Telesuerte.es. Un nuevo marketplace dedicado en exclusiva a la lotería navideña, así como sorteos similares. Sin duda, una buena opción para los más rezagados o aquellos que se les ha olvidado comprar su décimo durante las vacaciones. ¿En qué consiste Telesuerte.es? Tal y como se ha mencionado, es una web especializada en buscar números de Lotería de Navidad, que ofrece la posibilidad de comprar un décimo de manera directa, en aquellas administraciones oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.

Hay que decir que, de forma gratuita, los usuarios pueden encontrar su número soñado en los puntos de venta específicos y de esta manera, adquirir el décimo que está buscando. Es importante mencionar que la web cuenta con muchos números disponibles, si bien, en el caso de no tenerlo, pondrá en contacto directamente a los usuarios con la administración que corresponda, de cualquier punto de España. ¿Cómo comprar? El procedimiento para comprar un décimo a través de la web es muy sencillo, lo único que hay que hacer es añadir en el buscador el número que se desea, incluyendo el sorteo que, en este caso, será el de la Lotería de Navidad.

De igual modo, se permite añadir otros filtros como una provincia o ciudad concretas, además de poder incluir solo una terminación. Todas las posibilidades son reales y bastante efectivas. A todo ello hay que sumar que Telesuerte.es ofrece una opción de lotería aleatoria, en este caso, se le da al botón número al azar y la máquina elegirá un número que se puede adquirir directamente desde la web.

La mayor ventaja es que, si se compra de manera online, esta no tiene gastos adicionales, por lo que se pagará por el décimo únicamente 20 euros. Más juegos Aunque la compra de la Lotería de Navidad es una de las opciones más populares en Telesuerte.es, hay que decir que la web también ofrece la posibilidad de consultar los resultados de otros juegos que forman parte de Loterías y Apuestas del Estado. Así, se encuentra el Euromillón, la Primitiva, Bonoloto, la Quiniela, Quinigol, el Gordo de la Primitiva, Lototurf y QuíntuplePlus.

