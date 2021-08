Tecnología y dispositivos móviles, grandes aliados en la vuelta al cole en 2021 Las TIC ofrecen una gran ventaja de cara a la enseñanza y el trabajo en grupo de los alumnos Redacción

lunes, 23 de agosto de 2021, 12:36 h (CET) Otro año más, tenemos el inicio del curso a la vuelta de la esquina. Ya es hora de comenzar a realizar todos los preparativos y llenar las mochilas con todo el material que necesitaremos para llevar a buen puerto los estudios. Como estamos seguros de que los nervios y las prisas juegan malas pasadas, a continuación te mostramos una lista de los imprescindibles a incluir para que la Vuelta al cole 2021 sea todo un éxito. ¡Acompáñanos!

Cuatro indispensabes para la vuelta al cole Ropa. Para los más pequeños, lo esencial es conseguir un armario sin demasiadas complicaciones, que nos brinde soluciones rápidas, conjuntos que aguanten los recreos más intrépidos y que aún así se mantengan ilesos de la mañana a la noche. ¡Todo un reto! Calzado. Ya sean deportivas, botas o unas coquetas merceditas, lo más importante es que sea cómodo y duradero, a la par que fácil de poner. Recuerda que las tiras de velcro son una gran propuesta y grandes aliadas en la preparación matutina. Mochilas. Estas sufridas compañeras de aventuras escolares que ha permanecido en el anonimato durante el verano, son otro de los indispensables. Procura que estén repletas de colores, así siempre se dejarán ver y no resultarán difíciles de localizar detrás del sofá, antes de salir a toda pastilla para el instituto. No olvides, que lo ideal es que cuenten con mucho espacio para los básicos de todos los días, como fiambreras, libros, estuches, dispositivos móviles y botellas de agua. En cuanto al material de papelería. Ni que decir tiene, que sea el nivel de estudios que sea (infantil, primaria, secundaria, bachiller...) contar con un buen arsenal de marcadores, bolígrafos, lápices y demás, es fundamental para la buena evolución del curso. ¿Y la tecnología qué? Ciertamente, la tecnología es la gran protagonista de la vuelta al cole, la gran aliada de las aulas por excelencia. Sin ella, estos últimos meses hubiese sido prácticamente imposible impartir las clases. Es por ello, que consideramos merece un apartado para ella solita ya que son muchas sus bondades.

Sin duda alguna, la tecnología constituye una herramienta muy potente para el desarrollo de la educación. Es un hecho demostrado que el uso de aplicaciones adecuadas puede complementar el aprendizaje de los alumnos, ayudarlos con los deberes o favorecer el avance de sus aptitudes, introduciendo un hábito de estudio acorde a los tiempos actuales.

Resulta obvio pues, que las TIC ofrecen una gran ventaja de cara a la enseñanza y el trabajo en grupo de los alumnos, veamos algunos de sus beneficios. Ventajas que proporciona la tecnología en la educación La aparición de la tecnología como herramienta en el aprendizaje ha provocado una gran revolución en el sector educativo. Pero además, actualmente, la introducción del uso de móviles, portátiles, tabletas y pizarras digitales en las aulas, ha marcado un antes y un después. Los modelos de enseñanza convencionales han pasado el testigo a un innovador modelo de enseñanza presencial, online y onlive, en donde todo el mundo puede acceder a una formación de gran calidad.

Como se puede observar, la tecnología está de nuestro lado. Es indiscutible que el uso de las apps nos facilita la comunicación y nos permite aprender valores tan importantes como la solidaridad y el respeto, fomentando y mejorando el trabajo en equipo.

Otro punto destacable es el acceso a la cantidad de material didáctico alternativo que nos ofrece.

Por otra parte, utilizando los archivos en PDF en sustitución de los libros, se reduce considerablemene el peso de las mochilas, lo que repercute muy positivamente en la salud de nuestra espalda.

Asimismo, favorece la autonomía en el aprendizaje. Los alumnos pueden investigar por sí mismos.

De igual modo, personaliza la enseñanza a través de apps educativas, para trabajar determinadas áreas. Eso sí, desde aquí hacemos especial hincapié en el uso de unos dispositivos adecuados. Es bien cierto que las tabletas en sus diferentes marcas y tamaños se han ido haciendo hueco en los centros educativos. De esta manera, las clases pueden ser más didácticas y los estudiantes entender mejor las distintas materias. En definitiva, colegios, institutos y universidades, han incluido el uso de los dispositivos electrónicos en sus vidas.

No obstante, no hay que perder de vista que aunque las opciones son infinitas, tanto profesores como padres deben tener en cuenta las edades y las necesidades de los estudiantes.

Es esta la razón, por la que se hace recomendable antes de adquirir cualquier dispositivo, solicitar el asesoramiento de un experto equipo de profesionales como los que puedes encontrar en Megatecnología, un portal seguro, dinámico y muy intuitivo, que ofrece un amplio surtido de productos a un precio insuperable y que incluyen una garantía de dos años.

Con una amplia trayectoria profesional que les avala y la rapidez que les caracteriza, disponen de un servicio de entrega de 24 a 48 horas a cualquier punto de la península.

En su web, hallarás toda una nueva sección muy especial dedicada en exclusiva a la vuelta al cole para este año 2021, con una extensa recopilación de productos y ofertas para primaria, secundaria, bachillerato, universidad y profesores. ¡No se han olvidado de nadie!

