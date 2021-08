Schneider Electric recibe el premio Top Project of the Year de Environment + Energy Leader Comunicae

viernes, 20 de agosto de 2021, 14:51 h (CET) El innovador programa Gigaton PPA, desarrollado en colaboración con Walmart, ha sido reconocido por su enfoque innovador de la gestión energética y medioambiental. Esta iniciativa de energía renovable permite formar a los proveedores de Walmart en EE.UU., 84 de los cuales se han unido al programa desde su lanzamiento el año pasado Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha recibido el premio Top Project of the Year de Environment + Energy Leader por su programa Gigaton PPA (GPPA) con Walmart. El Programa GPPA, una iniciativa pionera en la contratación colectiva de energía renovable ha sido reconocido por el jurado como un ejemplo de trabajo ejemplar en el ámbito de la gestión energética y medioambiental.

La transición a la energía renovable es una de las mayores herramientas a disposición de las empresas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El innovador Programa GPPA es una iniciativa de energía renovable que apoya el Proyecto Gigatón de Walmart, cuyo objetivo es evitar una gigatonelada (mil millones de toneladas métricas) de dióxido de carbono en la cadena de valor global de Walmart para 2030. El Programa GPPA reune a los proveedores estadounidenses de Walmart con el fin de llegar al mercado de la energía renovable en forma de grupo, democratizando el acceso al mercado y permitiendo la descarbonización y la acción climática.

Un miembro del jurado de los premios Environment + Energy Leader ha declarado sobre el programa GPPA que le gustaría "poder dar una puntuación más alta a este proyecto, ya que es un elemento de cambio en el mundo de las energías renovables".

El Programa GPPA está diseñado tanto para educar a los proveedores de Walmart sobre la adquisición de energía renovable como para acelerar su adopción, ofreciendo a los proveedores la posibilidad de acceder a los acuerdos de compra de energía (PPA) a escala de servicios públicos, que de otro modo no podrían participar. El Programa GPPA utiliza la red NEO Network™ de Schneider Electric, una plataforma de colaboración digital y una comunidad global de más de 400 empresas compradoras de energía renovable y proveedores de servicios. Desde el lanzamiento del GPPA en septiembre de 2020, 84 proveedores de Walmart se han unido al programa. Hasta la fecha, aproximadamente 50 proveedores han completado las formaciones de incorporación y están avanzando en la fase de educación.

"Existen dos grandes retos para las empresas que quieren aprovechar la energía renovable con fines de descarbonización: tener acceso al mercado y entender las complejidades de la contratación de energías renovables. El programa GPPA se diseñó para mitigar o incluso eliminar estas dos limitaciones", afirma John Powers, Vicepresidente de Global Cleantech and Renewables de Schneider Electric. "La colaboración con Walmart es una demostración de cómo la colaboración sirve para luchar contra el cambio climático. Este premio es un reconocimiento de cómo las empresas pueden trabajar juntas para aumentar el acceso a las soluciones de descarbonización de la cadena de suministro a gran escala".

El programa de los Enviroment + Energy Leader Awards reconoce el mérito de los productos y servicios que proporcionan a las empresas beneficios energéticos y medioambientales, así como de los proyectos que han llevado a cabo las empresas para mejorar la gestión medioambiental o energética y mejorar sus resultados.

"Con un jurado muy veterano y crítico y un estricto conjunto de criterios de valoración, los participantes tuvieron que enfrentarse a un listón muy alto para optar a un premio en 2021", comenta Sarah Roberts, editora de Environment + Energy Leader.

Aprovechando el éxito del Programa GPPA y otras soluciones para la cadena de suministro, Schneider Electric ha anunciado a principios de este año un servicio reforzado de descarbonización de la cadena de suministro global diseñado para ayudar a las empresas a hacer frente al importante volumen de emisiones de sus cadenas de suministro. De hecho, Schneider Electric se ha comprometido a reducir las emisiones de carbono de las operaciones de sus 1.000 principales proveedores en un 50% para 2025. Además, la compañía ha sido reconocida en enero como la empresa más sostenible del mundo por Corporate Knights.

