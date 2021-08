Safe Iberia recuerda la importancia de llevar la mascarilla allá donde se vaya Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de agosto de 2021, 13:48 h (CET)

Para prevenir los contagios a raíz de la pandemia, se han adoptado restricciones y medidas de seguridad, como el teletrabajo, el aislamiento social y el uso obligatorio de las mascarillas.

A pesar de que ha pasado más de un año y que gran parte del país está volviendo a la normalidad, llevar la mascarilla sigue siendo indispensable para salir a cualquier lugar.

El nivel protección de las mascarillas dependerá de la calidad de sus materiales de elaboración. En este sentido, una de las marcas que cuenta con las certificaciones y homologaciones debidas en España es Safe Iberia, una empresa con sede en Madrid, que desde el inicio de la pandemia se ha preocupado por ofrecer a las personas todo lo que necesitan para una mayor protección.

¿Por qué es importante llevar la mascarilla encima? La prevención es fundamental para minimizar el riesgo de contagio, sobre todo ahora que han surgido nuevas variantes del virus que tienen sintomatologías más fuertes.

En este contexto, flexibilizar las medidas no es una opción y es necesaria la responsabilidad individual. Las restricciones continúan y es fundamental llevar mascarilla quirúrgica a cualquier lugar, en especial, en los espacios cerrados, en un ambiente con muchas personas alrededor o en instalaciones públicas. Por esta razón, la mejor recomendación es llevar siempre la mascarilla allá donde se vaya.

Las mascarillas de máxima protección que ofrece Safe Iberia En la actualidad, existe una gran variedad de mascarillas, pero no todas ofrecen la misma protección. Antes de comprarlas es muy importante revisar las características del producto, así como los materiales de elaboración.

Pensando en crear un producto de alta protección, Safe Iberia, laboratorio nacional líder en el sector farmacéutico a nivel nacional, trae al mercado una propuesta innovadora de mascarillas quirúrgicas Tipo IIR que garantizan un 99,93% de protección. Estas mascarillas están totalmente homologadas y avaladas por la Eurofin, UNE, Comunidad Europea y Agencias Sanitarias Españolas.

Las mascarillas están fabricadas con materia prima libre de grafeno, son inodoras y atienden a uno de los principales problemas del uso de mascarillas: la comodidad. Además, su diseño y confección está pensado para ofrecer una mayor facilidad para respirar.

Safe Iberia comercializa sus productos a nivel nacional en las principales farmacias del país, siendo líder en este sector, también ofrece para sus clientes finales un e-commerce en el cual pueden acceder a la compra de cualquiera de sus productos.

Prevenir los contagios es una responsabilidad de todos, por lo que es indispensable llevar una mascarilla quirúrgica a cualquier lugar y mantener todas las medidas de seguridad necesarias.

