inCruises supera el hito de los 250,000 dólares en recaudación de fondos para Mercy Ships (Naves de Esperanza)

jueves, 19 de agosto de 2021, 13:43 h (CET) Personal entusiasta duplica por más del doble su regalo para las cirugías que cambian vidas y la capacitación que brinda la organización benéfica en África inCruises International ha anunciado esta semana que lo que comenzó como una meta de recaudación de fondos de $100,000 destinados a la organización benéfica corporativa elegida, ha superado ahora los $250,000 recaudados para ayudar a Mercy Ships (Naves de Esperanza) en los trabajos que desarrolla capaces de cambiar las vidas de las personas.

Como se anunció el pasado mes de febrero, el objetivo de la empresa consistió en inspirar a sus miembros, seguidores y empleados a aportar y participar en una oportunidad de recaudación de fondos de contrapartida que duplicaría su impacto en los servicios sanitarios que la organización benéfica presta a quienes no tienen otra manera de acceder a ellos en el África subsahariana. La comunidad de inCruises superó el objetivo inicial de $100,000 en unas pocas semanas durante la campaña y alcanzó un total de $261,000 el 12 de agosto de 2021.

Con la inspiración del socio de inCruises Javier Cardona, inCruises y Mercy Ships (Naves de Esperanza) pusieron su relación a funcionar en 2021. “Como padre de un niño nacido con malformación congénita, el sueño de mi familia consistía en participar en una organización que pudiera ayudar a los niños con necesidades especiales como el nuestro. Muchas familias no tienen los recursos suficientes para el tratamiento y las cirugías que necesitan sus hijos; algunas de estas dolencias incluso amenazan sus vidas. Por estas razones, me convertí en un firme creyente de la misión de Mercy Ships (Naves de Esperanza), y espero que nuestra familia de inCruises haga lo mismo”.

Mercy Ships (Naves de Esperanza) es una organización sin ánimo de lucro que trabaja con las naciones del África subsahariana para reforzar los sistemas sanitarios locales y proporcionarles oportunidades de formación a los profesionales sanitarios nacionales. El Africa Mercy®, un antiguo transbordador ferroviario danés, se está preparando para volver a África occidental en 2022. La organización también estará equipando su buque más reciente creado al efecto, el Global Mercy™, en Bélgica hasta el nuevo año. Construido con el beneficio de más de 30 años de la atención quirúrgica ofrecida, el nuevo buque será el mayor barco-hospital no gubernamental del mundo.

"El excelente trabajo que presta Mercy Ships (Naves de Esperanza) sirve como un modelo ejemplar de posibilidad y positivismo para algunas de las personas más necesitadas del mundo. Su trabajo curativo ha empoderado a nuestro equipo para apoyar y hacer algo por las zonas del mundo que más necesitan los recursos médicos. Nos sentimos increíblemente agradecidos por respaldar las soluciones médicas que cambian las vidas de las personas que proporciona Mercy Ships (Naves de Esperanza)", afirma el director ejecutivo de inCruises Michael Hutchison.

"Para permitir el acceso a conocimientos y experiencia quirúrgica crítica en localidades en los que estos simplemente no se encuentran disponibles para la población en general, Mercy Ships (Naves de Esperanza) confía en la asociación de voluntarios y seguidores de todo el mundo", aseguró Robert Corley, director de operaciones de Mercy Ships (Naves de Esperanza). "El increíble compromiso de los generosos socios corporativos y donantes como inCruises posibilita prestar estos servicios sin ningún coste para los beneficiados".

Acerca de inCruises International

Desde el lanzamiento de su emblemática membresía en 2015, inCruises International ha crecido hasta convertirse en el principal club de membresía de cruceros con miembros y socios en más de 200 países de todo el mundo. inCruises está marcando una diferencia cuantificable en la vida de sus miembros y se compromete a ofrecer éticamente la oportunidad de ser titular de un negocio a su creciente equipo de socios. La empresa también se compromete a una ciudadanía corporativa global positiva mediante el apoyo de Mercy Ships (Naves de Esperanza) y la Make-a-Wish Foundation. Para compartir la experiencia, visitar su oportunidad de negocios y membresía en https://www.incruises.com.

Acerca de Mercy Ships

Mercy Ships (Naves de Esperanza) emplea barcos hospitalarios para prestar servicios de atención sanitaria de primer nivel completamente gratuitos, fomentar la capacidad y el desarrollo sostenible a quienes casi no tienen acceso a estos servicios en el mundo en vías de desarrollo. Fundada en 1978 por Don y Deyon Stephens, Mercy Ships (Naves de Esperanza) ha trabajado en más de 55 países en vías de desarrollo, prestando servicios valorados en más de 1,700 millones de dólares, de los que se han beneficiado directamente más de 2,8 millones de personas. En sus barcos se embarcan voluntarios de más de 60 naciones, con una media de más de 1,200 voluntarios cada año. Profesionales, entre los que se incluye a cirujanos, dentistas, enfermeras, formadores sanitarios, profesores, cocineros, marinos, ingenieros y agricultores, que donan su tiempo y sus habilidades. Con 16 oficinas nacionales y una oficina africana, Mercy Ships (Naves de Esperanza) busca transformar a los individuos y prestar servicio a las naciones de una en una. Para obtener más información, hacer clic en www.mercyships.org.

