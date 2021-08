Curso de graduado de osteopatía de la mano del Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada Emprendedores de Hoy

La osteopatía es una terapia manual o medicina manual que se basa en la interacción funcional de todos los órganos y sistemas corporales, utilizando las manos como único elemento terapéutico. Esto se fundamenta en la evidencia científica de que el cuerpo humano es capaz de generar sus propios mecanismos de acción terapéutica, cuando el cuerpo está en equilibrio, frente a las enfermedades.

Con los mejores profesionales en activo en el sector de la osteopatía y más de 23 años de experiencia docente profesional, el Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada, es uno de los máximos exponentes en España en la formación académica para la obtención del título de Graduado en Osteopatía.

Las clasificaciones de la osteopatía Tomando en cuenta la importancia de la osteopatía y dependiendo del tipo de tejido del cuerpo con el que va a trabajar el osteópata, la osteopatía se clasifica en osteopatía estructural, osteopatía craneal, osteopatía visceral y osteopatía somato emocional.

Este tipo de medicina es una de las opciones mayormente seleccionadas por los graduados de fisioterapia, médicos y bachilleres que optan por esta disciplina profesional. Satisfaciendo esta alta demanda y la popularidad adquirida en los últimos años, el Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada dispone del curso de graduado en osteopatía. Devolver el equilibrio al cuerpo es la principal finalidad de la osteopatía. Por ser un tratamiento que se adapta a cualquier persona, bebés, niños, adultos, ancianos, cuenta con una multiplicidad de beneficios que ayudan a aliviar o recuperar muchas disfunciones corporales sin necesidad de ingerir tratamientos medicamentos o como complemento a otras terapias médicas.

Los principales beneficios de la osteopatía Entre las ventajas que ofrece este tipo de medicina se encuentra la estimulación de los mecanismos de auto curación del cuerpo y defensa natural, la mejora de la movilidad general y el equilibrio global fisiológico de todos los órganos y sistemas del cuerpo, tanto a nivel físico como emocional. Esta terapia manual puede aplicarse a cualquier persona sin tener en cuenta la edad, género, condición física y salud.

Para ser osteópata hay que contar con el título de bachillerato, tener estudios sanitarios (medicina, fisioterapia, enfermería, etc.) o pasar un examen de acceso para mayores de 25 años. En el Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada, se prepara a los alumnos para formarse profesionalmente como Osteópatas, empleando diversos proyectos de intervención osteopática clínica con pacientes reales bajo la dirección de un osteópata D.O. Con los cursos de osteopatía que ofrece el Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada, los alumnos graduados quedan capacitados para abordar todo tipo de disfunciones estructurales, viscerales, craneales, pediátricas, deportivas, somato emocionales…en beneficio de los pacientes.

