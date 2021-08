La importancia de contar con un set up gaming de calidad como el de Openhoris Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de agosto de 2021, 20:00 h (CET)

En el mundo del gaming, jugar todas las partidas en un entorno acogedor y con todas las comodidades es incomparable, tanto para el disfrute de este entretenimiento, como para la salud del jugador. Para muchos, disfrutar del gaming solo requiere de la pantalla y una buena consola u ordenador para adentrarse en este mundo de entretenimiento. Sin embargo, los verdaderos fanáticos saben que llega un punto en el que es necesario más que eso. Llevar la experiencia del gaming a otro nivel demanda de un espacio cómodo para poder jugar a gusto y entregarse a las maravillas que ofrecen los mejores videojuegos.

Para jugar con los accesorios de un profesional y montar un set up gamingde calidad, una de las mejores opciones es acudir a Openhoris, una tienda online multimarcaque cuenta con más de 22.000 productos de todo tipo.

La comodidad es la base de la salud Para diseñar el setup gaming es necesario adquirir una serie de artículos y accesorios que hacen que la experiencia de juego se todavía más agradable. Una de las piezas principales para acondicionar el espacio es una buena silla gaming.

Para escoger una buena silla de gaming es necesario tener en cuenta características como la regulación de altura, que tenga reposabrazos ajustables, que el tejido sea hipoalergénico y transpirable, que cuente con ruedas para facilitar el movimiento y con profundidad para una buena postura y ajuste del cuerpo.

Además, se sugieren accesorios como auriculares de gaming con cancelación de ruido, un ratón ergonómico e inalámbrico para mejores movimientos y comodidad, teclado de una sola mano y una alfombrilla grande.

Set up gaming al alcance de un clic Para ello, Openhoris ofrece múltiples modelos y diseños que se adaptan al estilo de cada persona, con gran variedad de precios y marcas de alta calidad. Entre las más conocidas se encuentra Arozzi, firma de referencia en el mundo del gaming.

Con solo ingresar a la página web de Openhoris hay a disposición de los usuarios una multitud de categorías y productos, como sillas para gamers ergonómicas y suaves, de distintos colores y precios. El catálogo también incluye accesorios como teclados, auriculares, micrófonos, ratones, altavoces, controles y todo lo que se pueda soñar para un set up gaming ideal. Al haber tantas opciones disponibles, la oferta se adapta a todo tipo de presupuesto.

Por otro lado, los usuarios pueden consultar el blog de Openhoris, para conocer diversos temas de interés para gamers, información de calidad y la mejor orientación sobre los productos y el proceso de compra. De este modo, todos los gamers encuentran en Openhoris un universo diseñado para ellos para que cada experiencia de juego sea inmejorable.

