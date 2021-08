La comodidad, la rapidez de entrega y el uso de productos frescos, causas del auge de Quiero Fruta Comunicae

martes, 17 de agosto de 2021, 09:59 h (CET) El comercio electrónico se ha desarrollado de tal manera que ya cualquier sector puede aprovecharse de sus propiedades, incluido el de la alimentación y, en particular, las frutas y verduras, unos productos que, a priori, parece que no son idóneos para los pedidos por internet pero que Quiero Fruta ha demostrado que, con los medios adecuados, se puede suministrar a la población con total garantía El servicio de Quiero Fruta ha sido uno de los pioneros en España al poner en marcha el reparto de numerosos productos de este tipo enviándolos desde la huerta hasta la puerta de viviendas y empresas en muy poco tiempo, para su degustación sin tantos intermediarios como los que hay en los medios convencionales.

Las principales bazas de esta oferta son, indudablemente, las siguientes.

Confort

Disfrutar de fruta y verdura fresca en el domicilio o en la empresa de quien ha elegido este pedido, sin necesidad de desplazamiento para ello.

Sólo se necesita un ordenador, una tablet o un teléfono móvil con conexión a internet para hacer el pedido a la altura de las preferencias y necesidades de cada caso.

Los quehaceres diarios, a veces, no dejan tiempo para hacer una compra completa que contemple la presencia de frutas y verduras de calidad, por lo que pedirlas a golpe de clic es una solución cada vez más recurrente.

Entrega en pocas horas

Otra de las bazas de este servicio es la optimización que se ha logrado en cuanto al tiempo de espera hasta que uno de sus repartidores hace sonar el timbre: en cuestión de horas, los clientes disponen de los mejores productos en el lugar indicado, sin esperas.

Productos frescos y exóticos

En su catálogo, disponen de artículos frescos y de temporada en todo momento, además de otras variedades que, igualmente, se mantienen en perfectas condiciones gracias a un almacenamiento idóneo para cada uno de estos alimentos.

Además, disponen de una amplia gama de frutas y verduras que en las tiendas físicas y supermercados suelen escasear, por lo que son más accesibles a través de este portal.

Regalos originales

En los últimos tiempos, con una mayor concienciación para mantener una vida y una dieta saludable, se recurre con más frecuencia a estos alimentos a modo de regalo, en formatos de cestas personalizadas en las que se incluyen los productos elegidos por cada cliente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.