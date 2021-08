El diseño de los espacios de trabajo tiene repercusión en la productividad: Officedeco Emprendedores de Hoy

viernes, 13 de agosto de 2021, 10:00 h (CET)

Officedeco es la mejor opción cuando se trata de adquirir un mobiliario de oficina de calidad, capaz de hacer más confortable los espacios de trabajo de sus clientes. Esta es una empresa que se dedica y especializa en la venta de todo lo relacionado con este tipo de muebles, así como de una gran variedad de complementos no solo para oficinas, sino también para espacios abiertos. Para ello dispone de una web, donde se muestra todo el catálogo del que dispone, ofreciendo diferentes estilos, colores, diseños y alternativas para todos los gustos en un solo lugar.

Officedeco: mejorando la imagen de la oficina Los espacios de trabajo son un lugar en el que las personas deben desarrollar una gran cantidad de tareas y donde pasan mucho tiempo cada día. De manera que cuando se trata de elegir un mobiliario para estos sitios, no tiene que ver exclusivamente con el tema de la estética (aunque esta es fundamental), sino que además se busca crear un espacio agradable, confortable, ya que esto va a influir directamente en su productividad.

Teniendo esto en cuenta, Officedeco, actuando como una firma líder en el mercado de los muebles y la decoración de oficina, ofrece a sus clientes la mejor calidad para garantizar que tanto la imagen de los espacios de trabajo como su confortabilidad estén aseguradas.

Particulares y empresas podrán encontrar en esta marca diferentes estilos y diseños en sillas, sillones, mesas, mamparas divisorias, librerías, call center, cajoneras de melanina y metálicas, mostradores, mesas de juntas y mucho más.

Espacios abiertos con estilo Si se accede a la web de Officedeco y se hace un recorrido por sus productos, se puede notar rápidamente que mucho del mobiliario que se muestra allí es ideal para aportar un toque de estilo a espacios abiertos. Un ejemplo de ello puede ser su sección de sillas y sillones. Además de encontrar algunas con un diseño exclusivo para oficinas, también se pueden obtener sillas multifunción, sillas contract, taburetes, mesas y hasta puff, los cuales pueden aportar mucho a nivel de estética en lugares más amplios. Asimismo, la empresa tiene un servicio dedicado a rotulación, vinilos y letras corpóreas que son perfectas para espacios abiertos en los que se debe colocar el nombre de una compañía, el logotipo de la marca o cualquier otro diseño que el cliente desee.

En definitiva, Officedeco es más que solo una empresa de muebles de oficina, es más bien una firma comprometida con la comodidad, la elegancia y la ergonomía en los espacios de trabajo de sus usuarios, para lo cual ofrece productos de la mejor calidad, que se complementan con un servicio al cliente cercano y eficiente.

