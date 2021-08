AleaSoft: Cuatro días consecutivos de récords en el mercado MIBEL Comunicae

jueves, 12 de agosto de 2021, 10:54 h (CET) Los récords en el mercado eléctrico ibérico no paran de sucederse. En medio de una ola de calor en España y en un contexto de precios récord de gas y CO2, la semana del 9 de agosto ha hecho historia. El precio del 12 de agosto, de 115,83 €/MWh, ha superado nuevamente el máximo histórico por cuarta vez consecutiva. Además ese día a las 8 de la noche se alcanzó el precio horario más alto desde finales de 2010 Los récords en el mercado eléctrico ibérico no paran de sucederse. En medio de una ola de calor en España y en un contexto de precios récord de gas y CO2, la semana del 9 de agosto ha hecho historia. El precio del 12 de agosto, de 115,83 €/MWh, ha superado nuevamente el máximo histórico por cuarta vez consecutiva. Además ese día a las 8 de la noche se alcanzó el precio horario más alto desde finales de 2010.

No solamente se ha alcanzado un récord de precio diario, sino que el precio de las 8 de la noche del 12 de agosto, de 130,00 €/MWh, es el precio más alto desde los 145,00 €/MWh que se alcanzaron a las 9 de la noche del 26 de diciembre de 2010. Los precios de las 9 de la noche y las 7 de la tarde del 12 de agosto son los siguientes en este ranking, con valores de 128,77 €/MWh y 128,37 €/MWh respectivamente.

Estos récords de precios ocurren en un momento en que España atraviesa una ola de calor que provoca un incremento de la demanda. A su vez, la producción con energías renovables se encuentra en niveles relativamente bajos. Este escenario obliga a utilizar tecnologías de mayor coste de generación para poder cubrir la demanda. Por lo que inevitablemente es de esperar un precio de mercado más alto.

Pero en este caso hay más factores propiciando la subida de los precios. En España la tecnología de generación de respaldo es la de ciclos combinados de gas. El precio ofertado por estas plantas depende de los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2. Precisamente estas dos variables en los últimos meses han mostrado una tendencia creciente y han marcado récords históricos en días recientes.

Los precios de los derechos de emisión de CO2 marcaron su récord histórico el 5 de julio, con un valor de 57,77 €/t y el precio de cierre de la sesión del 10 de agosto fue 57,34 €/t, muy cercano a dicho récord. El gas TTF marcó su récord histórico en el mercado spot a inicios de 2018, pero igualmente el precio del 11 de agosto, de 44,40 €/MWh es el más alto de los últimos tres años. Este valor está muy cercano a los 44,66 €/MWh con los que cerró el mercado de futuros de gas TTF para el M+1 en el mercado ICE en la sesión del 10 de agosto, que es el máximo histórico desde octubre de 2013. Por su parte, los precios del mercado MIBGAS tuvieron un máximo en enero de 2021, y tras una aparente recuperación en febrero, iniciaron también una tendencia al alza que ha llegado a la sesión del 10 de agosto con un precio de 43,58 €/MWh, valor muy similar al del gas TTF.

La situación de altos precios del gas y el CO2 no ha afectado solamente a los precios del mercado spot de electricidad, sino que también se ha reflejado en los mercados de futuros de electricidad. En la sesión del 10 de agosto el producto del año calendario 2022 de España alcanzó su precio máximo, tanto en el mercado OMIP como en el mercado EEX, con precios de 81,50 €/MWh y 81,20 €/MWh respectivamente.

Análisis de AleaSoft sobre el comportamiento del mercado MIBEL

Aunque en el corto plazo todavía no se evidencie una recuperación de la situación de precios altos en la que se encuentran los mercados europeos, incluido el ibérico, los valores extremos que se están observando no definen la tendencia del mercado a medio y largo plazo. Esto evidencia la necesidad de contar con previsiones de precios de calidad que representen el comportamiento que se espera del mercado. Es por ello que en AleaSoft se han creado promociones especiales de los reportes de previsiones de curvas de precios a largo plazo para la mayoría de los mercados europeos.

Además, para mantener el compromiso de potenciar el conocimiento e intercambio entre los expertos del sector, se está organizando para el próximo 7 de octubre un webinar en el que participarán, junto a los habituales de AleaSoft, ponentes de Deloitte, para analizar el estado de los mercados de energía a la salida de la crisis económica un año después. La inscripción para asistir a este webinar y a su posterior mesa de debate ya está abierta. En esta ocasión se comentarán las perspectivas de financiación de proyectos de energías renovables y la importancia de las previsiones en las auditorías y la valoración de carteras.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/cuatro-dias-consecutivos-records-mercado-mibel/

