¿Te han despedido durante la pandemia? Cinco consejos que necesitas Cuando ocurre un despido objetivo, la empresa tiene la obligación de dar un preaviso 15 días antes Redacción

martes, 10 de agosto de 2021, 09:08 h (CET) El mercado laboral se ha visto gravemente afectado durante la pandemia por COVID-19. Algunas empresas, al percibir pérdidas económicas importantes, decidieron suspender contratos de trabajo, reducir jornadas laborales e incluso hacer despidos colectivos. ¿Fuiste víctima de un despido durante la crisis sanitaria? Te mostramos algunos consejos para hacer valer tus derechos como trabajador.

5 consejos que debes seguir si te despidieron en la pandemia Los ERTE habían enmascarado una gran cantidad de despidos colectivos, que ahora con la recuperación laboral se han hecho cada vez más evidente. Sectores como comercio y hostelería han sido de los más afectados a este respecto, con un porcentaje de despido de más del 300 % y 200 %. ¿Qué tienes que hacer si te despidieron durante la pandemia? 1. Pide tu carta de despido Cuando un empleador decide despedir a un trabajador, está en la obligación de pasar un documento escrito que acredite tal acción. Los abogados especialistas en despidos recomiendan no negarse a firmar tal carta, pero solicitar se entregue una copia de la misma antes de imprimir la rúbrica. Una vez que se ha comprobado que ambas son iguales, que poseen la misma fecha, entonces colocar “No conforme” antes de firmar y colocar la fecha a mano. Si no hay carta de despido, el mismo no es efectivo y tu deber es continuar en tu puesto de trabajo. Aun si tu jefe reitera tu despido, solicita que te entregue la carta de despido o envía un burofax requiriéndola. 2. Identifica cuál es la clase de despido Es importante que conozcas tus derechos y sepas que existen varios tipos de despido. Si expira tu contrato no se considera un despido. Sin embargo, hay otras condiciones que pueden originar un despido:

Empresa con pérdidas económicas despide a un trabajador (despido objetivo).

Cuando el trabajador comete faltas de diversa índole (despido disciplinario).

Despido de más del 10 % de la plantilla laboral de una empresa (despido colectivo). 3. Conoce tus derechos sobre el preaviso Cuando ocurre un despido objetivo, la empresa tiene la obligación de dar un preaviso del mismo, 15 días antes. Además, el trabajador gozará de la flexibilidad laboral durante ese tiempo (6 horas semanales de retribución), que estarán destinadas a la búsqueda de un empleo nuevo. En tal caso, estos 15 días de preaviso pueden pagarse, en vez de trabajarse; será decisión de la empresa. 4. Verifica si el finiquito es adecuado Una vez que ha cesado la relación laboral, te entregarán un documento que muestra la cantidad que te entregará la empresa como liquidación. Al firmar “No conforme” en la carta de despido, das pie a una valoración de estas cantidades, para comprobar que sean las que te corresponden por ley. 5. Asesórate si procede el despido o no Un abogado experto en despidos puede ayudarte con este punto. Hay despidos que son improcedentes o nulos, pues no se cumplen las normativas legales correspondientes. En tales casos, el trabajador podría obtener, con una buena defensa, una indemnización por los daños. Ahora, si estás del todo inconforme con el despido es posible impugnarlo, para lo cual necesitarás la ayuda de un abogado.

Dependiendo de tus acciones ante un despido, podrás hacer valer tus derechos. Te recomendamos no te olvides de estos 5 consejos y contrates a un asesor legal en caso de haber sido despedido.

