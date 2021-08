La solución de Calypso Space ganadora de los Innovation Awards de París Emprendedores de Hoy

viernes, 6 de agosto de 2021, 19:28 h (CET)

Calypso Space fue la empresa española ganadora de la categoría cerveza y sidra de los Innovation Awards de París este año 2021. Son uno de los premios más importantes a nivel mundial de innovación en el sector del packaging y reconocen a aquellas empresas que diseñan y mejoran los envases para vinos, refrescos, bebidas, perfumes, entre otros. Gracias a sus nuevas anillas hechas a base de pulpa o como las han bautizado ellos: MT Rings, Calypso Space fue la ganadora.

Su innovadora idea para los packs de latas consiguió sorprender a los jurados donde empresas como Coca Cola o L’Oreal premiaron su contribución al medioambiente debido a que evitan que las empresas usen el plástico para envasar.

Calypso Space, premiada por sus innovadoras anillas ecológicas Cada año se realizan los premios ADF & PCD y PDL Innovations Awards para otorgar reconocimiento a las empresas que crean los envases más destacados en Europa. Este 2021 el grupo Easyfairs Oriex fue el organizador de esta feria comercial y entre la lista de ganadores destaca Calypso Space, quien consiguió encabezar la categoría de cerveza y sidra con sus anillas de envases reutilizables y biodegradables. Sus MT Rings fueron reconocidos por los jurados, más aún porque este año los premios estaban enfocados a diseños ecológicos, proyectos sostenibles, productos reutilizables, material reciclado, cero plástico, etc. Este tipo de tendencias son cada vez son más imprescindibles debido a la contaminación de productos plásticos que afecta tan negativamente al planeta, por su producción y residuo. Calypso Space consiguió demostrar al mundo su compromiso por un planeta más verde y una vida libre de los desechos de los seres humanos que están perjudicando su ecosistema, así como apostar por una producción más sostenible y productos reutilizables que fomenten la economía circular.

¿Por qué son importantes los premios ADF & PCD y PDL Innovations Awards? La tendencia clara de este año fueron las innovaciones más ecológicas. Esto tanto para Europa como a nivel internacional tiene una gran importancia debido a que las organizaciones cada vez más piensan en ideas innovadoras que contribuyan con un mundo mejor. Por lo tanto, las empresas que hacen envases para bebidas y otros alimentos si desean adaptarse a los nuevos cambios y conseguir reconocimiento deben hacer uso de materiales no contaminantes. El material en el que pusieron el punto de mira el jurado de los Innovations Awards fue el plástico y por esta razón Calypso Space consiguió triunfar debido a sus anillas reciclables y 100% ecológicas para packs de latas que no solo tienen una huella de carbono 100 veces menor al plástico, sino que también pueden ser reutilizables.

Así, Calypso Space y sus MT Rings alcanzaron el reconocimiento de las principales marcas Europeas por ofrecer al mundo envases más ecológicos. Este premio ubicado en la categoría cerveza y sidra es ahora una prueba de que las anillas de esta marca son la solución real para que muchas empresas decidan cambiar y apostar por hacer entre todos un mundo con menos plástico. Actualmente ya existen varias marcas internacionales de bebidas que se encuentran inmersas en un proceso de adaptación de sus plantas de embotellado para implantar próximamente las MT Rings.

