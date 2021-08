​Farmacia Senante, tu farmacia en casa online de confianza Te permite realizar compras por Internet y tener cualquier producto, tanto de farmacia como de parafarmacia, cuando lo necesites Redacción

sábado, 7 de agosto de 2021



El objetivo de Farmacia Senante es asesorar y cuidar la salud de sus clientes, siendo una de las pocas farmacias que tiene autorización para la venta de medicamentos sin receta médica y dispone de un amplio catálogo de productos de las mejores marcas.

Esta flamante farmacia se encuentra en el emblemático centro de Zaragoza, con una larga trayectoria, aunque no fue hasta 1999, cuando el farmacéutico titular Eduardo Senante Perdiguer, experto en dermocosmética y colaborador de varios programas de televisión y radio, se puso al frente del equipo de expertos farmacéuticos.

Ventajas de comprar en Farmacia Senante, tu farmacia en casa La era de las redes sociales e Internet está dominando el mundo, todo lo que nos rodea está online, entonces, ¿por qué no comprar medicamentos sin receta y productos para el cuidado de tu familia? Tener una farmacia online de confianza, significa que puedes comprar todo lo que necesites, 24h al día los siete días de la semana, estés donde estés. Comprar en la Farmacia Senante , tu farmacia en casa de confianza, tiene muchas ventajas y nosotros en este post te las descubrimos. 5 Euros de REGALO en tu primera compra Puedes disfrutar de 5 euros en tu primera compra online si tu pedido supera 49€ en Farmacia Senante, es necesario estar registrado/a y subscrito al boletín para poder introducir el cupón de descuento en la casilla correspondiente al finalizar tu proceso de compra. Envíos exprés a domicilio con tu farmacia online de confianza Una de las características de la compra online Farmacia Senante es la rapidez de los envíos, con una web adaptada también a móviles puedes realizar tus pedidos desde donde quieras, en el momento que quieras, sin tener la necesidad de tener que desplazarte hasta la tienda física. Recibiendo tu pedido donde tú quieras, ya sea en tu domicilio, en tu puesto de trabajo o en una delegación de transporte si prefieres ir a recoger tu pedido personalmente. Ahórrate los gastos de envío en pedido superiores a 49€ Otra de las ventajas que ofrece Farmacia Senante, es la posibilidad de que los gastos de envío te salgan gratuitos en compras superiores a 49€, incluyendo cupones de descuento y rebajas. Además, para garantizar la rapidez de los envíos solo trabajan con las mejores empresas de transporte, siendo el sector logístico de la farmacia los que se encargan de la gestión con las empresas de transporte garantizando que la entrega sea correcta y sin contratiempo, para que puedas disfrutar de tu pedido lo antes lo posible y con la mejor experiencia de compra. Pagos online 100% seguros con tu farmacia en casa La seguridad es muy importante cuando realizas compras en internet, y más si es una farmacia como esta, por eso cifran los servidores donde el cliente proporciona toda información necesaria para la compra de productos. Esto lo puedes ver en el link de la web mientras estás realizando compra o en la insignia que tienen donde aparece que cumplen con los requisitos de Trusted shop. Farmacia Senante, tu farmacia online ofrece la posibilidad de realizar pagos sin efectivo, ya sea con tarjeta de crédito o débito, transferencias bancarias o Paypal. También puedes pagar contra reembolso, pero solo en envíos a domicilio o a recoger en el local. Trato personalizado en tu farmacia de confianza A través de nuestro Chat Online, WhatsApp , Teléfono , Email ponemos a tu disposición nuestro servicio de atención al cliente donde resolveremos cualquier duda ya sea sobre algún producto o tratamiento farmacéutico, pudiendo solicitar rutinas cosméticas personalizadas para cada cliente, dudas sobre los métodos de pago o plazos de entrega, .... en fin, que sepas que hay un completo equipo de profesionales que se encargarán de ayudarte con todo lo que necesites para ofrecerte un trato personalizado y diferenciado. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

