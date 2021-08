AleaSoft: Precios desde negativos hasta cercanos a 100 €/MWh en la primera mitad de 2021 del mercado alemán Comunicae

viernes, 6 de agosto de 2021, 14:55 h (CET) Los altos precios de los combustibles y de los derechos de emisión de CO2 provocaron una subida de precios en los mercados de electricidad europeos durante la primera mitad de 2021. Para el mercado alemán, donde la generación con carbón sigue siendo alta a pesar de su gran penetración renovable, esto ha significado alcanzar el precio semestral más alto desde 2008 Precios de la electricidad

La primera mitad del año 2021 fue una temporada de récords en los mercados eléctricos europeos y Alemania no fue la excepción. Durante este período los precios de la electricidad en el mercado EPEX SPOT alemán se situaron alrededor de los 55 €/MWh con una desviación de aproximadamente 23 €/MWh. Estos valores son cifras relativamente altas para los niveles habituales de los precios en esa época del año, que en los últimos ocho años ha oscilado en torno a los 33 €/MWh. De hecho, el precio promedio mensual del mes de junio de 2021, de 74,08 €/MWh fue al cierre de ese mes, el más alto de este mercado desde octubre de 2008.

El precio diario más alto del primer semestre de 2021 se alcanzó el 24 de junio, con 94,83 €/MWh. Esta cifra fue en su momento el precio más alto de los últimos cuatro años. Este récord de precio, al igual que los demás registrados en el resto de mercados europeos se debió fundamentalmente a la escalada de los precios de los combustibles y de los derechos de emisión de CO2.

Por otra parte, el 5 de abril se registró el precio más bajo de los primeros seis meses de 2021, al tener una media diaria de ‑16,99 €/MWh. Una de las razones fundamentales de este precio tan bajo fue que ese día fue el Lunes de Pascua, y por consiguiente la demanda se redujo considerablemente, lo cual unido a una abundante producción renovable, fundamentalmente eólica, produjo los bajos precios del mercado.

En general, los precios de la primera mitad de 2021 fueron altos, con un promedio de 54,96 €/MWh. Desde el segundo semestre de 2008 no se registraba una cifra superior a esta, que representa un incremento del 47% respecto al semestre anterior y del 135% respecto al mismo período de 2020.

Demanda de electricidad

Durante la semana del 8 de febrero se registró un aumento en la demanda producto de una fuerte ola de frío en Alemania. En el resto del primer semestre de 2021, los valores de demanda de electricidad fueron los habituales para esta época del año.

Al analizar el comportamiento de la demanda eléctrica alemana del primer semestre de 2021, sus diferencias respecto al semestre anterior y al mismo semestre de 2020 son del 3,1% y 4,1% respectivamente. Sin embargo, si este análisis se realiza entre trimestres, se aprecian mayores diferencias. El segundo trimestre de 2021 registró un aumento del 11% respecto a la demanda del segundo trimestre de 2020. En términos interanuales, la demanda del primer trimestre de 2021 representó una bajada del 1,6%. En el caso de Alemania la demanda del primer trimestre de 2020 no tuvo una gran afectación por la pandemia de la COVID‑19 porque los cierres de comercios se comenzaron a adoptar a partir del 22 de marzo y en ese momento las medidas en Alemania no fueron tan drásticas como en otras regiones del continente.

Producción por tecnologías

Alemania es uno de los países que lidera el desarrollo de las energías renovables en la Unión Europea. Actualmente más del 60% de su capacidad de generación de electricidad proviene de fuentes renovables, liderado por la eólica onshore y la solar fotovoltaica, con más de 54 GW y 51 GW instalados, respectivamente. Según el Germany's landmark Renewable Energy Act (EEG) el objetivo es aumentar esta capacidad en 2030 hasta los 100 GW en el caso de la fotovoltaica y los 71 GW en el caso de la eólica. También se pretende aumentar la capacidad instalada de eólica offshore de los 7,8 GW actuales hasta 20 GW. Para conseguir estos objetivos está prevista la celebración de subastas renovables anuales hasta 2028, donde cada año se licitarán entre 3,0 y 5,8 GW de eólica onshore, entre 1,9 y 6,0 GW de solar fotovoltaica, además de capacidad de otras tecnologías renovables.

En el primer semestre de 2021 las renovables generaron el 46% de la electricidad en Alemania, pero este porcentaje se queda por debajo del 56% del primer semestre de 2020 y solo 2 puntos porcentuales por encima del de la segunda mitad de ese año.

La eólica fue la tecnología renovable con mayor aportación en el mix, con un 23%, y la segunda si se tienen en cuenta el resto de tecnologías. Sin embargo la producción eólica descendió en el conjunto de los seis primeros meses de 2021 un 20% en términos interanuales. Con respecto al segundo trimestre de 2020 la producción con esta tecnología aumentó un 2,1%.

La producción solar fotovoltaica aumentó respecto al primer y segundo semestre de 2021, un 0,4% y un 21% respectivamente y en total aportó un 10% del total de la electricidad generada en la primera mitad del año.

No obstante, en el primer semestre de 2021 el carbón fue la tecnología con mayor aporte en el mix alemán, con un 27%. La producción con esta tecnología aumentó en este período un 45% en términos interanuales y se redujo un 4,1% respecto al segundo trimestre de 2020. La potencia instalada de esta tecnología es aún alta, del 44%, y su desaparición definitiva del mix está programada para 2038.

La tercera tecnología en cuanto a aportación al mix durante el primer semestre de 2021 fue la nuclear, con un 13%. La producción con esta tecnología aumentó un 6,6% respecto al primer semestre de 2021 y un 3,8% respecto al segundo semestre del mismo año. El apagón nuclear en Alemania está previsto para el año 2023 pero actualmente su potencia instalada es de 8,1 GW.

La producción con gas también registró un importante incremento en términos interanuales en el primer semestre del año, de un 27%, aunque bajó un 7,5% respecto al semestre anterior. Esta tecnología fue la cuarta en cuanto a aportación al mix, con un 12%.

Futuros de electricidad

Los precios de los futuros de electricidad correspondientes al próximo año calendario 2022 tuvieron un comportamiento al alza durante la primera mitad de 2021. La diferencia entre la primera y última sesiones de este período muestran un incremento del 45%. En términos absolutos este crecimiento representó una subida de 22,40 €/MWh.

Interconexiones internacionales

Alemania es un país predominantemente exportador de electricidad, una tendencia que se mantuvo en el primer semestre de 2021. Si se tienen en cuenta los intercambios comerciales programados, en el conjunto de los primeros seis meses del año Alemania exportó un 15% más que en el mismo período de 2020, aunque al hacer la comparación respecto al segundo semestre de 2020, hubo una caída del 27%.

Análisis de AleaSoft sobre las perspectivas del mercado alemán

El mercado EPEX SPOT de Alemania registró en el primer semestre de 2021 precios que constituyen récords de los últimos años. Pero la situación actual de precios elevados no necesariamente marca la tendencia del mercado a largo plazo. En AleaSoft se está haciendo una promoción especial de los reportes de previsiones de precios de largo plazo de los mercados eléctricos europeos en general, y en concreto del mercado alemán. Estas previsiones se realizan usando como principio técnicas de inteligencia artificial, lo cual les concede una base científica que ha mostrado resultados positivos durante más de 20 años trabajando para las principales empresas del sector de la energía.

El 7 de octubre de 2021 tendrá lugar un webinar para analizar la evolución de los mercados de energía a la salida de la crisis económica un año después. Este webinar contará con ponentes de Deloitte y AleaSoft. Entre otros temas a tratar estarán las perspectivas de la financiación de proyectos de energías renovables y la importancia de las previsiones en las auditorías y la valoración de carteras.

