27 playas españolas impulsan el reciclaje con la campaña medioambiental de 'Cada Lata Cuenta' La iniciativa estará presente en A Coruña, València, Cádiz y Málaga con el objetivo de sensibilizar a los veraneantes Redacción

viernes, 6 de agosto de 2021, 13:28 h (CET) 'Cada Lata Cuenta', el programa europeo sobre el reciclaje de latas de bebidas en eventos y espacios públicos, ha puesto en marcha la cuarta edición de la campaña 'Circula tu lata' con el objetivo de promover el reciclaje de latas de bebidas entre los veraneantes. En 2021, la campaña estará presente en A Coruña, València, Cádiz y Málaga, siendo un total de 27 playas las adheridas a la iniciativa.

Según sus impulsores, durante el mes de agosto, varios equipos de educadores medioambientales recorrerán las playas con mochilas recolectoras de latas de bebidas sensibilizando sobre la importancia de reciclar durante el tiempo de ocio en el medio natural. "Con campañas como esta, queremos animar a los ciudadanos a reciclar también en la playa, un pequeño gesto con gran retorno ambiental participando de una verdadera economía circular", ha explicado el director de 'Cada Lata Cuenta' en España, Pablo García.





Además, la iniciativa busca transmitir el mensaje de que las latas son 100% reciclables por lo que, al depositarlas en el contenedor amarillo, se ahorra en materiales y se reduce hasta 70% el consumo de agua y un 95% el consumo de energía, frente a la fabricación de una lata de nueva materia prima.

Por otro lado, como parte de la campaña, se están realizando encuestas a los bañistas para conocer sus hábitos de reciclaje en las playas con el fin de ayudar a los ayuntamientos a estudiar la gestión de residuos en los espacios públicos y conocer las necesidades de la población. En la edición de 2020 (que se llevó a cabo en 31 playas españolas), se realizaron cerca de 2.000 encuestas que revelaron que, a pesar de que el 75% recicla en el contenedor amarillo, el 40% afirma que no suele reciclar en la playa.

Este año se está llevando a cabo en A Coruña una prueba piloto de señalización de contenedores de reciclaje en playas para facilitar su localización e impulsar su uso entre la ciudadanía. Para ello, han dispuesto banderas informativas en las 16 estaciones de contenedores en la playa de Riazor, tomando la playa de Orzán y sus 15 estaciones como zona control evaluando el efecto de la diferente señalización en el comportamiento de los bañistas.

La prueba piloto comenzó el viernes 30 de julio y finalizará el 15 de agosto. Tras el primer fin de semana de monitorización, los datos obtenidos indicaron que la señalización de los contenedores favorece una mejor clasificación, reduciendo hasta un 9% los residuos no correspondientes a cada contenedor, obteniendo una recogida más limpia y eficiente.

