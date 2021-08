La vacunación va bien JD Mez Madrid, Gerona Lectores

viernes, 6 de agosto de 2021, 10:25 h (CET) En su comparecencia de cierre del curso político Pedro Sánchez se ha mostrado orgulloso de los logros conseguidos. La vacunación va bien, asegura el presidente, y la recuperación económica parece augurarle un buen otoño.

Súmese a esto que los indultos concedidos a los líderes del “Procés” no parecen reportarle grandes quebraderos de cabeza. La ausencia de la Generalitat, P. Aragonés, en la Conferencia de presidentes es un mal menor, sobre todo porque permite a los independentistas escenificar unas diferencias con el Gobierno central que, al final, benefician a ambas partes.

No hemos apreciado ni rastro de autocrítica en la comparecencia del presidente, aunque sí un ataque cerrado contra quienes no colaboran a pies juntillas con su proyecto.

