¿Cómo utilizar un taladro? - Por Todotaladro.me Comunicae

jueves, 5 de agosto de 2021, 11:26 h (CET) Un taladro es una herramienta que sirve para hacer agujeros mediante una broca en materiales o superficies duras. La broca se hace girar y hace el agujero en la superficie Existen una gran variedad de taladros y de diferentes potencias, pero como es obvio no se utilizará en una casa el mismo taladro como el que pueda utilizar una persona que se dedique a trabajar habitualmente con taladros.

Hay taladros inalámbricos y talados por cable, así que, si lo que se está buscando es un taladro para una casa la mejor opción es un tamaño inalámbrico, pequeño y poco pesado. Estos taladros son ideales para poder utilizarlos en cualquier infracción o necesidad que se pueda tener en una cosa como poner un cuadro en una pared o colgar una percha.

El funcionamiento y control de un taladro es muy sencillo, pero no se debe olvidar que son herramientas peligrosas y hay que tener un especial cuidado al utilizarlas.

Solo se tienen que seguir los siguientes pasos:

1º PASO

En primer lugar, se colocará la broca en la parte superior del taladro, esta tendrá que ser adecuada al tipo de agujero que se quiera hacer ya que existe una gran variedad de tamaños de brocas. La broca será el tamaño que ocupará el agujero.

Esta se introduce en el llamado portacobras y se ajusta al taladro cerrando una mordaza que hay en el interior del agujero. Para que esto se produzca se tendrá que bloquear el portacobras y así poder cerrarlo.

2º PASO

Taladrar madera

Por lo general la mayoría de taladradoras tienen una opción que se llama “taladrar”. Para comenzar a hacer el agujero se debe poner esta opción y ya se podrá hacer el agujero apretando el gatillo.

Si mientras se hace el agujero notamos que el taladro se queda atascado se pulsará el botón de cambio de sentido y de ese modo se podrá sacar la broca con facilidad y sin ningún tipo de problema.

Taladrar hierro

Este sistema es casi idéntico, que se debe seguir cuando se taladra la madera, la única diferencia es que se tendrá que cambiar la broca por una adecuada y apta para perforar el hierro ya que es un material mucho más resistente.

Taladrar pared

Lo más importante a tener en cuenta es que se deberá utilizar una broca del mismo tamaño que el taco que se vaya a introducir en el agujero de la pared. Se colocará el taladro perpendicularmente y en posición horizontal a la pared.

Para comenzar a utilizar el taladro se deberá anteriormente informarse de todas sus advertencias y tenerlas siempre en cuenta. Tener un taladro en casa facilita muchas actividades como el hecho de colocar un simple cuadro de fotos en una pared.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.