Clínicas Be: uno de los centros de referencia nacional para injertos capilares

La prestigiosa red de Clínicas Be, ubicadas en Andalucía, cuenta con los tratamientos más novedosos, seguros y exitosos para solucionar la calvicie de manera definitiva.

En ellas, los pacientes recibirán el mejor trato y los planes de financiamiento que mejor se adapten a su presupuesto, siempre garantizando la atención de los médicos especialistas más destacados del país en esta área.

Con 20 años de experiencia y más de 37.000 casos exitosos de injerto capilar, las Clínicas Be ganan cada día mayor popularidad entre hombres y mujeres que buscan recuperar el pelo perdido con técnicas indoloras y no invasivas, como los procedimientos FUE, en la que han sido pioneros en España, y FUSS con cierre tricofítico. Estos son capaces de repoblar zonas donde ya no crecían folículos, ofreciendo un aspecto absolutamente natural.

Las técnicas de trasplante capilar FUE y FUSS La técnica conocida como Extracción por Unidades Foliculares, FUE, por sus siglas en inglés, es capaz de devolver al paciente cabello, barba cejas o bigotes, tomando unidades foliculares vivas de zonas de la cabeza donde la genética no permitirá su caída, para reinsertarlas en las áreas donde se necesite.

Para lograr el milagroso resultado, se utiliza un dispositivo llamado implanter, de avanzada tecnología, que permite insertar con la mayor precisión cada folículo, que puede contener de 1 hasta 4 pelos. La fase de recuperación del proceso FUE no requiere hospitalización ni cuidados extremos, solo unos días de reposo para poder incorporarse a las actividades habituales, sin dolor ni cicatrices.

El procedimiento FUSS (Folicullar Unit Strip Surgery), una técnica ya en desuso, pero aún muy válida en algunos casos como cirugías en la mujer, se aplica en situaciones en las que el paciente no desee o no pueda rasurarse la zona desde donde se extraerán los folículos. Para ello, se realiza el corte de una porción de la dermis de entre 10 y 15 centímetros de largo y aproximadamente 1 cm de ancho. La incisión tiene lugar en la zona posterior de la cabeza, por lo que no dejará cicatriz visible, logrando que el pelo crezca incluso sobre la misma.

La Dra. Fuensanta Aguilera se encarga de liderar el equipo de expertos que aplican ambas técnicas en las sedes de Clínicas Be ubicadas en Granada, Motril y Málaga.

Diagnóstico y presupuesto personalizado online Completando un sencillo formulario publicado en el portal de la clínica, los interesados en realizarse un injerto capilar en Clínicas Be pueden acceder a una primera valoración antes del diagnóstico definitivo para ir a quirófano, con un presupuesto ajustado a lo que se necesite implantar y la posibilidad de pagar el procedimiento en varias mensualidades.

La calvicie dejó de ser un eterno problema para pasar a ser historia en cada paciente que confía en Clínicas Be, una red de centros que se ha consolidado como la mejor referencia de España a la hora de someterse a injertos capilares de calidad y con excelentes planes de financiamiento.