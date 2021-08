​La compra de seguidores de Instagram, un fraude para ganar prestigio en las redes

Las cosas no son siempre lo que parecen, y esto es exactamente lo que está ocurriendo en la popular red social de Instagram con la compra de seguidores. Perfiles que parecen que tiene un gran prestigio dentro de la red por la gran cantidad de personas que la siguen pero que, en realidad, son comprados, por lo que no son seguidores reales interesados en la temática o en la imagen que presenta, si no que tan solo se trata de un fraude más.



Desde hace unos años, las redes sociales se han convertido en un medio indispensable para que las empresas promocionen sus servicios y productos. A raíz de este interés e importancia, han nacido numerosos puestos de trabajos nuevos, tales como el community manager, el creador de contenidos, el diseñador web…. Una figura que ha cogido mucha fuerza en los últimos años es la de Influencer, un perfil muy activo en las redes sociales que cosecha un buen número de seguidores, lo que lo hace tener una gran presencia y autoridad en este medio y, por tanto, ser interesante como divulgador comerciales para las empresas.



Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que hay que tener mucho cuidado a la hora de establecer la autoridad de un perfil de este tipo teniendo en cuenta su número de seguidores. Y es que existe un gran movimiento fraudulento en las redes que consiste en la compra seguidores Instagram en grandes cantidades, una fórmula, muy económica de aparentar importancia gracias al número de estos seguidores, que lejos de añadirse de forma natural al perfil, se venden en paquetes.

El engaño de los Influencers ha llevado a las marcas a perder su inversión

La compra de seguidores, likes y comentarios es una práctica habitual en Instagram, tanto es así que, en numerosas ocasiones, una buena parte del dinero que las empresas invierten para ganar en visibilidad con este método, es dinero perdido.

En este sentido, un estudio llevado a cabo por HypeAuditor descubrió que el 55 % de los influencers de Instagram compró seguidores o likes falsos y que la mitad de las cuentas en la red social son falsas. Por otra parte, el estudio publicado en 2019 por Business of Fashion, llevado a cabo por la compañía de ciberseguridad Cheq y la Universidad de Baltimore, afirmaba que las empresas habían perdido 1.300 millones de euros de inversión en la red por este método, lo que representa un 15 % del total.

Este último estudio investigó el perfil de 10.000 influencers y comprobó que el 25% de sus seguidores eran falsos. El principal motivo de este alto fraude es la alta rentabilidad para los Influencers de comprar seguidores y likes falsos, ya que esto sale bastante barato. Se puede comprar seguidoresinstagram desde 12 dólares para 1000 seguidores llegando a paquetes de 100.000 seguidores por menos de 600 dólares. En cuanto a la compra de likes, las cifras van desde 50 likes en un máximo de 30 posts por 15 dólares al mes, hasta 1000 por un máximo de 30 posts por 90 dólares al mes.

Cómo detectar si una cuenta ha comprado seguidores

Para reconocer cuáles son los verdaderos Influencers de las redes sociales, hay que estar muy atentos a una serie de claves que permiten detectar seguidores falsos. De este modo, no solo hay que dejar de impresionarse por la cantidad de followers, likes o comentarios, sino que se cerciora de que estos no han sido comprados.

Mirar el engagement Los influencers de verdad, no los que ganan posiciones a base de comprar seguidores en Instagram u otras redes, son por definición personas con credibilidad e influencia. Para medir esta influencia, hay que prestar atención al engagement. El engagement mide la interacción y el grado de compromiso que tienen los seguidores con una cuenta, por lo que, como cabe suponer, un perfil con muchos seguidores debe tener una alta interacción, de comentarios y likes. Si no es así, es muy probable que esa cuenta haya recurrido a la compra de seguidores falsos. Aunque su número sea elevado, si no se dan comentarios y hay discusiones sobre los temas que trata, se tratará, sin lugar a dudas, de una cuenta que no tiene seguidores reales.

Crecimiento orgánico desorganizado Una cuenta que compra seguidores no suele tener un crecimiento organizado, paulatino, sino que, en poco tiempo, desde que realiza la adquisición, el número de seguidores crece exponencialmente en poco tiempo. Los auténticos Influencers tienen un crecimiento constante. Pueden tener algunos picos por alguna participación en radio, televisión o alguna publicación que se haya hecho viral, pero en general su crecimiento se mantiene sin grandes sobresaltos de forma constante y permanente.

Herramientas para detectar seguidores falsos en Instagram

Más allá de observar estos indicios, existen herramientas muy eficaces para detectar seguidores falsos en Instagram.

Socialblade Socialblade es un programa que se utiliza para analizar YouTube, pero también resulta útil para Instagram, Facebook y Twitter. Esta herramienta, en el caso de los seguidores falsos en Instagram, arroja datos sobre el engagement y el crecimiento de la cuenta, facilitando la labor que se comentaba con anterioridad.

HypeAuditor HypeAuditor es un software que llevó a cabo uno de los estudios que se mencionaron con anterioridad. Mide, utilizando diversos indicadores, el nivel de la calidad de la audiencia de la cuenta que se quiera analizar. Una de sus funciones es la del geoposicionamiento, que permite ver de qué países son los seguidores de la cuenta. De este modo, si se está analizando una cuenta española, resulta bastante sospechosos que la mayoría de sus seguidores sea de habla no hispana.