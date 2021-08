Aulab Hackademy acelera la formación en desarrollo web para reducir la brecha en habilidades digitales Comunicae

lunes, 2 de agosto de 2021, 10:16 h (CET) La compañía acaba de aterrizar en el mercado español, a través de Hackademy, Aulab ofrece un coding bootcamp de tres meses para formar a sus alumnos en programación web Aulab, empresa especializada en formación tecnológica a través de bootcamps, continúa su expansión en España con el objetivo de reducir la brecha digital que existe entre la demanda de profesionales tecnológicos que buscan las empresas y la disponibilidad de desarrolladores full stack. Éste es uno de los grandes retos que existe hoy en día en el mercado laboral español donde, a pesar de que existen 58.000 ofertas disponibles en desarrollo web, hay pocos profesionales cualificados para que las ocupen.

Aulab desarrolla el talento digital a través de Hackademy, un bootcamp intensivo donde los estudiantes pueden aprender desarrollo web utilizando los lenguajes de programación más innovadores, en 3 meses. Para conseguir esto, la compañía ha diseñado un curso con clases online en directo y ejercicios prácticos que permite a los estudiantes aprender las competencias más demandadas por las empresas tecnológicas.

Desde Aulab, señala que “hasta ahora, hemos realizado más de 30 ediciones de Hackademy, lo que supone que hemos formado a más de 700 alumnos que se convirtieron en desarrolladores web full-stack”.

El curso de programación Hackademy que ofrece Aulab está dirigido a cualquier persona interesada en trabajar en nuevas tecnologías, tenga o no conocimientos o experiencia previa en IT. El programa está orientado a aquellos que están buscando un cambio en su vida profesional que les permita cualificarse rápidamente en una industria con una alta demanda de personal, y también es adecuado, para aquellos apasionados por la tecnología que buscan un curso estructurado con una metodología de aprendizaje que les permita dar una dirección profesional a su pasión.

En el curso de Hackademy, los alumnos aprenden desarrollo frontend para crear páginas y sitios web en HTML, CSS y Javascript, así como en el desarrollo del backend, a través de PHP con el framework Laravel, y el uso de bases de datos SQL. Además, el curso incluye el aprendizaje de metodologías ágiles y un sistema de programación orientado a objetivos, para crear aplicaciones web modernas y eficientes.

Los bootcamps de programación son una forma innovadora de adentrarse en el desarrollo de software ya que, a diferencia de los cursos universitarios, proporciona todos los conocimientos técnicos básicos para empezar una carrera como desarrollador de software en un corto espacio de tiempo.

“Los primeros bootcamps de programación surgieron en Estados Unidos, en 2013, para satisfacer, de forma rápida, la creciente demanda de desarrolladores web que existía en el mercado laboral. Para lograrlo, los bootcamps identifican los conceptos más importantes de la programación y los fusiona con el conjunto de habilidades que un programador necesita para trabajar en un equipo”, explican desde Aulab.

Desarrollador full-stack, el programa más popular en bootcamps

Los Bootcamps son habituales a la hora de preparar desarrolladores full-stack, el profesional que gestiona el desarrollo frontend y backend de una web. No es de extrañar si se tiene en cuenta que el mundo online es clave para cualquier negocio: para convertirse en desarrollador full-stack es necesario disponer de amplios conocimientos de lenguajes de programación para cuidar de la mejor manera posible el frontend y el backend de cada sitio web.

Estas competencias se pueden adquirir asistiendo a los cursos intensivos Hackademy con lecciones teóricas por la mañana impartidas por profesores y ejercicios prácticos por la tarde con el apoyo constante de tutores. Al finalizar el bootcamp, los alumnos podrán iniciar su carrera profesional como desarrolladores web, un perfil de alta demanda en el mercado laboral español.

