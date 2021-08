Semana Mundial de la Lactancia Materna -del 1 al 7 de agosto- La OMS quiere concienciar y apelar a nuestra responsabilidad personal en el apoyo de las madres que deciden amamantar Redacción

lunes, 2 de agosto de 2021, 12:13 h (CET) El Colegio de Enfermería de Alicante quiere aprovechar la celebración entre el 1 y el 7 de agosto de la Semana Mundial de la Lactancia Materna para reclamar que se eliminen los obstáculos que todavía existen para su práctica en lo referente a la falta de espacios amigables, de voluntad política y de inversión a largo plazo en la protección y el apoyo a la misma desde los sistemas de salud. La lactancia materna debe considerarse una cuestión de salud pública que requiere inversión y apoyo a todos los niveles.



Una semana mundial promovida por la Alianza Mundial para la Defensa de la Lactancia Materna (WABA, por sus siglas en inglés) que este año se celebra bajo el lema de “Proteger la lactancia materna: un compromiso de todas/os”, a través del cual se quiere poner de manifiesto que la protección de la lactancia materna es una responsabilidad compartida y en cuya promoción los sistemas de salud tienen un papel determinante.



Los objetivos marcados por la Semana Mundial de la Lactancia Matera en 2021 son informar a las personas sobre la importancia de proteger la lactancia, anclar la lactancia materna como una responsabilidad vital de salud pública, interactuar con personas y organizaciones para lograr un mayor impacto y animar a la acción sobre la protección de la lactancia materna para mejorar la salud pública.

Es por ello que en esta campaña la OMS quiere concienciar al respecto y apelar a nuestra responsabilidad personal en el apoyo y sostenimiento de las madres que, de forma libre, informada y empoderada deciden amamantar.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se quiere destacar que los sistemas de salud deben ser capaces de proporcionar información y apoyo eficaces para fomentarla, toda vez que no hacerlo provoca que las familias con lactantes sean vulnerables a la influencia de la industria de los sucedáneos de la leche materna.

No hay que olvidar que la actual crisis sanitaria ha dificultado el acceso a los servicios pediátricos y maternos, lo que ha provocado que numerosos recursos del sistema sanitario se desvíen del apoyo a la lactancia materna. Sin ir más lejos, en la Comunidad Valenciana ante ello hemos tenido que asistir a medidas como el Protocolo de comunicación de mujeres gestantes en el momento del parto, que prohibía el acompañamiento en el parto, medida cuya aplicación fue paralizada gracias a las peticiones de la Organización Colegial Autonómica de Enfermería y de diferentes asociaciones y colectivos de matronas y mujeres.

En la superación de las barreras de acceso a los servicios pediátricos y maternos han tenido un papel de gran importancia iniciativas como las sesiones online puestas en marcha por matronas. La Alianza Mundial para la Defensa de la Lactancia Materna se formó en 1991 y es una red global de organizaciones e individuos que creen que la lactancia es un derecho de los niños y niñas y de las madres y que se dedica a proteger, promover y apoyar este derecho. WABA actúa sobre la Declaración Innocenti y trabaja estrechamente con UNICEF.

