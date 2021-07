​Las ciudades de España con más medallistas olímpicos Descubre las 500 medallas olímpicas españolas conseguidas desde 1900 Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 31 de julio de 2021, 18:37 h (CET) En este mundo del deporte moderno en el que vivimos, lleno de grandes figuras mediáticas, afanes de poder y cantidades ingentes de dinero, aparece cada cuatro años la cita olímpica. Un evento que hace que durante quince días las estrellas mediáticas que vemos continuamente en televisiones, redes sociales y shows queden relegadas en un segundo plano.

Es el momento de atletas, gimnastas, piragüistas, karatekas y otros muchos deportistas que en sus especialidades correspondientes han trabajado incansablemente en el anonimato para conseguir una excelencia que les lleve a lo más alto del podio, tal y como sus antecesores del 776 AC en la antigua Grecia ya hacían, para coronarse con la famosa corona de olivos. Y es que el olimpismo, con sus defectos y virtudes es una herramienta muy poderosa para conseguir un mundo mejor, donde bajo la excelencia, el buen trabajo, el respeto y la amistad ha conseguido hitos realmente inverosímiles.



Así pues, desde Holidu, el buscador de alquileres vacacionales (holidu.es) quieren poner en valor el deporte español, que estos días en Tokio se está dejando la piel para traer a casa algunos de estos metales tan preciados. Para hacerlo, han analizado todas las medallas conseguidas por los deportistas españoles durante toda la historia de los juegos modernos y se han preguntado cuál es la ciudad española con más medallistas de la historia.

Madrid es la ciudad con el mejor palmarés, 17 oros, 31 platas y 10 bronces.

Barcelona es la ciudad que ha conseguido más metales, un total de 76.

La provincia de Barcelona la más laureada, 154 metales.

Vela, el deporte donde España ha conseguido más medallas.



Madrid: 58 medallas olímpicas 17 oros | 31 platas | 10 bronces

A pesar de que el olimpismo tiene una deuda pendiente con Madrid, porque es una ciudad que lleva el olimpismo en sus genes; la capital de España en vez de rendirse ha optado por persistir hasta convertirse en la ciudad española con el mejor palmarés olímpico. Además, ha trabajado con constancia y determinación para seguir siendo un polo de referencia en la formación de nuevas promesas deportivas, y mejorar año tras año para poder atraer a deportistas de todo el mundo que ven en Madrid el sitio ideal para prepararse para sus mayores desafíos. Pero esto no es algo nuevo, Madrid desde siempre ha sido un valor seguro, consiguiendo medallas en prácticamente en todas las citas olímpicas celebradas. Así pues, es indiscutible que Madrid goza de una salud deportiva de hierro, con grandes nombres que la han hecho grande en el pasado y muchos que llevarán su nombre a los podios del mundo entero en el futuro.

Barcelona: 76 medallas olímpicas 12 oros | 44 platas | 20 bronces

Barcelona y deporte, desde antaño han sido dos palabras que se han combinado a la perfección. Sin embargo, gracias a la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992 la ciudad se puso más en forma que nunca, convirtiéndose así en una ciudad de referencia mundial si de deporte hablamos; hasta el punto de convertirse en la ciudad española que más metales olímpicos ha ganado, con un total de 76. Y esta pasión por el deporte no se desvaneció, sino que llega hasta nuestros días más viva que nunca, con eventos deportivos de todas las disciplinas que congregan a miles de personas cada año, tanto profesionales como amateurs que encuentran en Barcelona el sitio ideal para hacer deporte y seguir los pasos de estos 76 medallistas que en su día pusieron a Barcelona en los peldaños más altos del podio olímpico.

Las Palmas de Gran Canaria: 12 medallas olímpicas 6 oros | 4 platas | 2 bronces

Gran Canaria es esa isla de buen tiempo, hecha a medida para los deportistas, y tan es así que en ciertas épocas del año se ha convertido en un gran gimnasio de buen clima donde multitud de deportistas y equipos deciden hacer parada para prepararse para las competiciones más exigentes. No es de extrañar pues que los isleños tengan también este espíritu tan deportista, lo cual los ha llevado a conseguir hasta doce medallas en unos Juegos Olímpicos, de las cuales seis son de oro. El deporte más laureado es la vela, sin embargo encontramos a excelentes representantes de España en natación sincronizada, balonmano e incluso taekwondo.

Gijón: 8 medallas olímpicas 5 oros | 0 platas | 3 bronces

La cuarta posición del ranking nos lleva al norte, a la bonita ciudad de Gijón. Una ciudad que ha conseguido hasta 8 medallas olímpicas, de las cuales cinco son de oro y tres de bronce. Y es que dentro del deporte asturiano el fútbol es la modalidad más practicada y conocida, hasta al punto que tres oros han sido conseguidos gracias a este deporte. Sin embargo, a lo largo de la historia han salido de la cantera asturiana muchos valores en diversos deportes que quizá no son tan populares como el fútbol, pero que en las tierras asturianas han encontrado el sitio ideal para formarse, crecer como deportistas y ser extraordinarios embajadores de Gijón al mundo entero. Como resultado han traído a Gijón magníficas y peleadas medallas tanto en deportes individuales como colectivos; en son un buen ejemplo el hockey hierba o la vela.

Santander: 17 medallas olímpicas 4 oros | 7 platas | 6 bronces

La tradición deportiva de Santander, sus instalaciones, su implicación en la promoción del deporte infantil y la celebración de numerosos eventos deportivos la han llevado a ser un punto de referencia para deportistas de disciplinas muy diversas; hasta al punto de ser galardonada en 2014 como Ciudad Europea del Deporte. Y es que de esa ciudad han salido 17 medallistas olímpicos referentes del deporte español que han llegado a los puestos más altos del podio en unas Olimpiadas. En son ejemplo tres medallas en vela, cinco en balonmano o dos en salto de altura; de la mano de Ruth Beitia que consiguió un oro y un bronce para situar el atletismo español en el panorama mundial, como nunca antes se había hecho.

San Sebastián: 13 medallas olímpicas 4 oros | 4 platas | 5 bronces

San Sebastián históricamente ha sido una ciudad viva, activa y con un estilo de vida saludable, muy relacionado con la práctica deportiva al aire libre. Además, durante el año la ciudad alberga múltiples eventos deportivos internacionales de primer nivel, como por ejemplo la Maratón de San Sebastián, la carrera Behobia-San Sebastián, la Clásica Ciclista, la Regata de Vela, carreras de caballos o muchos otros; a los que se suman todo tipo de pruebas populares. Tal es así que de estas tierras han salido deportistas de primer nivel mundial que han conseguido hasta cuatro oros, cuatro platas y cinco bronces, en disciplinas como la vela, el ciclismo en pista, el hockey hierba o el balonmano.

Palma de Mallorca: 9 medallas olímpicas 3 oros | 3 platas | 3 bronces

Palma de Mallorca como máximo representante del archipiélago Balear es el destino predilecto para los amantes del deporte y de las emociones fuertes. La bonanza climatológica prácticamente los 365 días del año, la espectacularidad de sus paisajes, la calidad de sus instalaciones deportivas o la extensa red de senderos y carreteras secundarias hacen de este paraje el escenario perfecto para la práctica de todo tipo de deporte, al igual que la celebración de importantes eventos deportivos. No es de extrañar pues, que deportistas como Rudy Fernandez, Brigitte Yagüe o Joardi Joan Calafat hayan sido excelentes embajadores del deporte español y balear, llenando el medallero en baloncesto, taekwondo o vela respectivamente.

Alicante: 6 medallas olímpicas 3 oros | 2 platas | 1 bronces

Gracias a su clima mediterráneo, unas buenas condiciones marítimas y un entorno excepcional, se crean las condiciones perfectas para practicar cualquier deporte durante todo el año. Además, la amplia oferta de instalaciones deportivas con la que cuenta la ciudad de Alicante ha hecho posible llevar a cabo eventos deportivos de índole internacional; por ejemplo, la fase clasificatoria del Eurobasket, la Regata de Grandes Veleros, la Copa Davis o el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica; y es que tanta actividad deportiva no puede ser casualidad. Han sido muchos los deportistas que han luchado para llevar el nombre de Alicante a todo el mundo, consiguiendo hasta 6 medallas olímpicas en judo, gimnasia, hockey, vela y fútbol. Y seguro que esto no ha hecho nada más que empezar, con esta situación serán muchos los deportistas que ampliarán este palmarés los próximos años.

Vitoria: 6 medallas olímpicas 3 oros | 0 platas | 3 bronces

El puesto 9 del ranking nos lleva a la capital vasca; una ciudad que con más de diez millones de metros cuadrados de zonas verdes, una gran calidad de equipamientos deportivos y unos profesionales excelentes puede presumir de ser un sitio ideal para deportistas de todas las disciplinas. Como resultado Vitoria a lo largo de la historia ha logrado hasta 6 medallas olímpicas, empezando la aventura olímpica en Atlanta 1996, cuando Lorena Guréndez, Tania Lamarca Estíbaliz Martínez consiguieron 3 merecidos oros. Posteriormente muchos otros han intentado seguir el camino de estas tres deportistas, pero tan solo tres más han conseguido subir a un podio olímpico. Sin embargo, los caminos de Vitoria y el olimpismo seguro que se cruzarán de nuevo gracias a los muchos deportistas talentosos que suben con fuerza.

Terrassa: 29 medallas olímpicas 2 oros | 22 platas | 5 bronces

Si alguien se pregunta cómo Terrassa ha llegado a ocupar una posición en este ranking con 29 medallas olímpicas, la respuesta se llama hockey hierba. La ciudad vallesana es reconocida a nivel global como una cuna del hockey hierba, ciudad donde ese deporte se ha transmitido de generación en generación con sus paisanos conquistando hasta 26 medallas olímpicas. Y la historia no se va a detener aquí; con una población de 223.627 habitantes, la ciudad cuenta con 2.600 jugadores, de los que un 46% son mujeres. Así pues, con estas cifras Terrassa y el deporte español van por el camino de seguir ampliando este extraordinario palmarés.

Además, en esta tabla se encuentran los resultados según la provincia con mejor palmares. Por último, en la siguiente tabla aparecen los deportes que han sido más laureados durante toda la historia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Las ciudades de España con más medallistas olímpicos Descubre las 500 medallas olímpicas españolas conseguidas desde 1900 ​Alertan de ciberataques dirigidos a los JJ.OO. de Tokio ​El FBI ha advertido de posibles ataques aprovechando la celebración de los juegos Los JJ.OO. y el verano animan a la población a realizar más deporte Hasta un 33% de los encuestados no sabe qué deportes son recomendables y qué se debe tener en cuenta al practicarlo Copa América 2021: análisis de las principales selecciones de fútbol El formato de la Copa América posibilita la clasificación final a cuatro de los cinco equipos que forman ambos grupos Tras la gesta ante Eslovaquia, la Roja acumula grandes dosis de moral para el encuentro frente a Croacia Luis Enrique se enfrenta ahora a un rival fuerte que llega reforzado por su triunfo ante Escocia