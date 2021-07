Nasuvinsa se une al Consorcio Passivhaus Comunicae

viernes, 30 de julio de 2021, 13:22 h (CET) La sociedad cuenta con capital participado íntegramente por el Gobierno de Navarra y entre su actividad destaca la promoción de vivienda protegida de nueva construcción. También impulsa la rehabilitación energética integral y la regeneración urbana de su parque propio y participa en 15 proyectos europeos en esta línea El Consorcio ECCN-Passivhaus sigue creciendo y ya son 25 las empresas que forman parte de él. En esta ocasión Nasuvinsa, Navarra de Suelo y Vivienda, S.A, pasa a convertirse en asociado de esta familia de empresas líderes en su sector que apuestan por la construcción de edificios de consumo casi nulo, lo que supone un gran beneficio para la salud, el confort y bienestar de las personas usuarias.

El Consorcio Passivhaus ha mostrado su satisfacción ante esta nueva incorporación ya que Navarra en una de las regiones europeas de referencia en la construcción de edificación pasiva y precursoras de la aplicación de la Directiva 2010/31/UE, de Edificación de Consumo Casi Nulo / Nearly Zero Energy Buildings (ECCN- nZEB). Nasuvinsa construye el 100% de sus promociones públicas de vivienda en el marco de la normativa europea ECCN/nZEB), con varios años de antelación incluso a la entrada en vigor de la aplicación obligatoria de esta directiva europea.

El director gerente de esta empresa pública, Alberto Bayona, ha reafirmado su compromiso de colaboración con el Consorcio Passivhaus, “para seguir impulsando un modelo innovador de vivienda eficiente, de alta calidad constructiva y nivel de confort, que contribuya a reducir la emisión de CO2 a la atmósfera y a avanzar en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Agenda 2030 de Naciones Unidades, o por el del Green Deal o Pacto Verde de la Unión Europea para frenar el cambio climático”.

La apuesta estratégica del Gobierno de Navarra se ha materializado en el desarrollo del I Plan de Alquiler - Navarra Social Housing (NSH), con una fase inicial de 524 viviendas actualmente en ejecución con estándares de alta eficiencia energética y certificación del Passivhaus Institut. El presupuesto global supera los 100 millones de euros y en su cofinanciación participa el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El Plan de Vivienda incorporará, aparte del plan de alquiler NSH, un paquete de medidas y ayudas destinadas al fomento de las políticas de rehabilitación de viviendas, vinculadas a la eficiencia energética y la regeneración urbana y social de barrios envejecidos.

Esta demanda responde a la apuesta del Gobierno de Navarra por la rehabilitación energética y por las estrategias de la recuperación de la ciudad consolidada, como herramientas clave en el desarrollo de un urbanismo más social y sostenible. Asimismo, junto con la promoción de nueva construcción de VPO, se está impulsado la Bolsa de Alquiler de viviendas particulares con nuevos incentivos para propietarios de pisos vacíos que los cedan para la gestión pública de arrendamiento protegido, con renta y mantenimiento garantizados por Nasuvinsa, sociedad pública que gestiona el servicio.

Sobre Consorcio Passivhaus

El Consorcio Passivhaus es una asociación sin ánimo de lucro comprometida con los edificios que vienen. Edificios de consumo casi nulo, pasivos y de balance neto o positivo tanto con la ciudad como con sus habitantes. La actividad se inicia a finales de 2016 con el objetivo de acelerar la llegada al usuario final de los edificios de consumo casi nulo-pasivos y con el fin de dinamizar a los actores presentes en el mercado de la edificación que quieran ir por delante.

La máxima del Consorcio es apostar por un producto que ofrece un radical aumento del bienestar, confort, salud y ahorro energético al usuario. El conjunto de empresas asociadas cuenta con más de 30 productos con certificado Passivhaus, estrategias empresariales acordes y un importante volumen de obra ya realizada de consumo pasivo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.