El método Creciendo con C se inspira en el Método Montessori y defiende el desarrollo natural de los niños

jueves, 29 de julio de 2021, 12:00 h (CET)

El nacimiento de los hijos es el inicio de un proceso de aprendizaje enriquecedor para los padres y madres, lo que conlleva una gran responsabilidad. Esto supone una preocupación para muchos de ellos, ya que quieren que sus hijos sigan caminos correctos y se preguntan si son el padre o la madre que quieren ser. Por eso, Creciendo con C ofrece cursos dirigidos a personas que quieran asesoría y formación para educar a sus hijos.

Educar con conciencia, coherencia y corazón En este camino, son muchos los métodos que pueden ayudar a construir esa crianza que todos desean para tener hijos felices. Natalia Salcedo es una de estas personas que mediante cursos, algunos de ellos gratuitos, orientan a los padres para que puedan brindar a sus hijos una crianza basada el desarrollo natural y equilibrado de los niños.

Todos esos conceptos fueron recopilados en el método Creciendo con C, que plantea educar con Conciencia, Coherencia y Corazón. Este método, creado por Salcedo e inspirado en el Método Montessori, también recoge experiencias de sus 25 años de labor en la educación que ayudan a enriquecer la formación que el adulto necesita para acompañar a un pequeño en esta tarea.

Una de las ideas que expone la educadora a la hora de criar a los niños es que los adultos pretenden imponer su punto de vista como guía de aprendizaje para los niños y estos no están preparados para comprenderlo. De hecho, insiste en que para que el niño pueda lograr su desarrollo y adaptación a cualquier condición en el mundo, necesita adultos preparados, así como un entorno y materiales adecuados.

Precisamente en la preparación del adulto es donde se centra este método y todos los cursos de Natalia.

¿Cuáles son las ventajas del Método Montessori? El Método Montessori enfatiza la necesidad de que los padres sean observadores del desarrollo natural de las aptitudes de los niños a través de la exploración, descubrimiento, repetición, concentración, trabajo autónomo, creatividad y autoresponsabilidad. Para corregir una forma de educar errónea, plantea preparar a los padres a tener la visión del niño y, desde esa perspectiva, fortalecer la comunicación y aprendizaje que debe estar libre de prejuicio, de creencias, costumbres y emociones que puedan generar conflicto con la infancia.

Cabe destacar que uno de los cursos que imparte Natalia Salcedo tiene un mes de duración y es completamente gratuito. En él se brindarán las herramientas necesarias a los padres para que aprendan a desarrollar un acompañamiento respetuoso y amoroso con los hijos, fortaleciendo un clima de armonía y felicidad.

El método Creciendo con C busca ayudar a todos los padres y madres a apagar sus dudas y a crear climas de armonía y felicidad en sus hogares.

