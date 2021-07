Scenikus firma un acuerdo con la Universidad Camilo José Cela para potenciar la innovación en la cultura y las artes escénicas Emprendedores de Hoy

martes, 27 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

La tecnología ha avanzado a pasos agigantados a lo largo de los últimos años. Con ella, la cultura también ha vivido una etapa de transformación que le ha permitido ofrecer productos en múltiples formatos. El único inconveniente de esa evolución es que no ha llegado a todos por igual. Para hacer frente a esa desigualdad, dos entidades han unido fuerzas con la finalidad de acercar la cultura y la tecnología a cualquier persona, sea cual sea su situación. El acuerdo entre la startup tecnológica española Scenikus y la Universidad Camilo José Cela es una gran evolución en el sector educativo en España.

Innovación, interdisciplinariedad e internacionalidad La Universidad Camilo José Cela es reconocida por su voluntad de innovación y por la relevancia que da a la ciencia y la tecnología. Gran prueba de ello es el acuerdo de colaboración firmado con Scenikus. Los ejes sobre los cuales gira esta colaboración son la innovación, la interdisciplinariedad y la internacionalidad. El objetivo principal es impulsar la investigación y la innovación, así como el emprendimiento en artes digitales y escénicas.

Los alumnos y docentes beneficiarios de este acuerdo son, sobre todo, los de Artes Digitales de la institución madrileña, pero también forman parte de él los miembros de Cine y Ficción Audiovisual, Comunicación Audiovisual, Protocolo y Organización de Eventos, Emprendimiento y Gestión de Empresas y Empresa y Tecnología.

La actividad en la que se fundamenta el convenio se trata del desarrollo de proyectos basados en la aplicación de las artes digitales y escénicas en nuevos escenarios tecnológicos, sociales, económicos y culturales. Además, los resultados obtenidos en esos proyectos serán utilizados para la formación de los alumnos del centro.

El acuerdo prevé un fuerte impacto social La colaboración entre Scenikus y la Universidad Camilo José Cela supone una gran apuesta de valor para la comunidad estudiantil. Por un lado, el acuerdo permite el acercamiento de la cultura y la tecnología a personas que por motivos socioeconómicos no tendrían acceso a ellas. Desdibujar esta brecha es uno de los principales objetivos.

De todos modos, el fomento del empleo juvenil es otra de las metas. Para conseguirlo, Scenikus ofrece vacantes de prácticas para los alumnos de la universidad involucrada en el acuerdo para aprovechar su potencial a la vez que les facilita el acceso al mundo laboral.

De esta forma, a través del acuerdo entre Scenikus y la Universidad Camilo José Cela, las dos entidades prevén generar un gran impacto social a lo largo de los próximos cursos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.