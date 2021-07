Tipos de linternas frontales por Todolinternas.es Comunicae

martes, 27 de julio de 2021, 14:12 h (CET) Las linternas frontales son aquellas que van sujetas a la cabeza para poder utilizarlas en una gran variedad de actividades como en camping o acampadas, actividades de senderismo por la noche, ciclismo, caza, pesca y muchas más actividades Estas linternas son muy utilizadas en la actualidad ya que es una manera muy cómoda de poder alumbrar en todo tipo de espacios sin la necesidad de tener que cargar con ella en la mano.

Además, esta linterna alumbrará siempre allá donde se mueva la cabeza proporcionando de esta manera aún más comodidad. Solo es necesario saber el tipo de linterna que se necesita teniendo siempre en cuenta la luminosidad que alcanza la linterna con su iluminación LED.

Características a tener en cuenta a la hora de elegir una linterna frontal:

Reparto de la potencia de luz o haz luminoso

Se pueden encontrar tres tipos de haz:

Amplio: este foco proporciona una amplia visión de la luz como su nombre indica. Este tipo de haz es indicado para cuando se quiere ver un amplio espacio desde una zona en concreto.

Focalizado: esta iluminación es ideal para realizar por ejemplo la actividad de ciclismo ya que concentra una gran cantidad de visión en un amplio espacio.

Mixto: es una mezcla entre la iluminación amplia y la focalizada. Proporciona una amplia visión a la vez que también la focaliza. Alcance que puede acceder la linterna

La linterna para tener un alcance eficaz debe superar 0,25 lux. Esta luz se hace equivalente con la luz que puede proporcionar la luna llena en mitad de la naturaleza.

Dependiendo del uso que se le vaya a dar a la linterna variarán las necesidades de escoger un tipo de linterna u otra.

Linterna con pila o bateria

Las linternas que disponen de batería como ventaja se puede decir que suelen salir mucho más rentables que las linternas que funcionan con pilas, aunque hay que tener en cuenta que si la linterna se queda sin batería la única manera de cargarla es acudir a un lugar donde haya corriente de luz y esperar a que esta se cargue.

Las linternas de pilas como ventaja tienen que no es necesario preocuparse por la durabilidad de estas ya que sería suficiente con llevar un recambio de pilas encima por si las que están puestas en la linterna se acaban.

Comodidad de la linterna en la cabeza

Estas linternas son muy cómodas a la hora de alumbrar cualquier espacio, pero si se van a llevar durante un largo periodo de tiempo en la cabeza es muy importante escoger una linterna que pese poco, sea cómoda y esté reforzada para que no haga ningún tipo de daño a la cabeza y que apenas se note de que se lleva puesta la linterna.

Para esto es importante que las bandas de la linterna sean elásticas, anchas y ajustables. También es importante que sea cómodo a la hora de encender y apagar la luz de la linterna.

