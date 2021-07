La Escuela de Artes Marciales El Dojo, capitaneada por el Campeón del Mundo de Kenpo Kai Danilo Jude, se convierte en la gran protagonista del 2ndo Torneo Europeo de Katas Online Emprendedores de Hoy

martes, 27 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

Practicar un arte marcial no consiste únicamente en mejorar el estado físico, también se trata de una modalidad de deporte que permite aprender una filosofía de vida y una manera de pensar y actuar caracterizada por diferentes valores morales. En los últimos años, un arte marcial japonés que está adquiriendo mucha importancia es el Kenpo Kai, que tiene un origen antiguo, pero que se adapta muy bien a la época contemporánea. El Kenpo Kai agrupa distintas actividades como la defensa personal, las katas, la meditación y la medicina.

En la zona de Madrid, está ubicada una de las escuelas de referencia en España en esta modalidad de arte marcial: la Escuela de Artes Marciales El Dojo, fundada por el reconocido Campeón del Mundo de Kenpo Kai, Danilo Jude Bardisa Kelly.

El Dojo en el 2ndo Torneo Europeo de Katas Online Después de vivir momentos de mucha angustia durante la pandemia del COVID-19, se ha celebrado recientemente el 2ndo Torneo Europeo de Katas Online, en el cual la Escuela de Artes Marciales El Dojo ha participado. En esta nueva edición del torneo, existía la posibilidad de competir desde casa o bien desde la propia escuela en la que el alumno participa en cada disciplina. En pleno contexto pandémico, el objetivo principal a la hora de celebrar esta cita era mantener a los deportistas activos y competitivos.

En el caso de la Escuela El Dojo, que había sido invitada a la competición, los diferentes participantes decidieron reunirse en su escuela y participar juntos como equipo desde allí, apoyándose los unos a los otros en el que ha sido el primer evento competitivo en directo de la modalidad en más de un año.

Medallas obtenidas El esfuerzo, constancia y dedicación que han puesto los alumnos de El Dojo han sido recompensados en este segundo Torneo Europeo de Katas, sumando algunos de ellos importantes medallas en las diferentes categorías. En la categoría adolescente, que va de 9 a 13 años, quedó en primer lugar el joven Samuel Reyes y en tercer lugar Sebastián Bolaños. Otra de las alumnas de la escuela de artes marciales El Dojo, Paula Cabrejas, se hizo con el tercer puesto en la categoría juvenil de 14 a 17 años. Por último, Sofia Pita Platas se proclamó tercera en la categoría de adultos de más de 18 años.

En la Escuela de Artes Marciales El Dojo, cualquier persona que vaya se convertirá en un deportista completo, pudiendo escoger entre la modalidad online y la modalidad presencial de Kenpo Kai. En la página web de la escuela, los interesados encontrarán toda la información necesaria acerca de las diferentes actividades que se imparten, las tarifas, las diferentes formas de contacto, etc.

