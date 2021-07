​ExpertClima: una empresa líder en la venta de equipos de climatización Si necesitas un aire acondicionado, un equipo de calefacción, o cualquier otro aparato de climatización, no dudes en echar un vistazo a su amplio catálogo de productos de alta calidad Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 26 de julio de 2021, 12:54 h (CET) Tener una buena climatización en el hogar es fundamental para los días fríos o calurosos, sin embargo, puede resultar todo un reto escoger los equipos más adecuados ante cada necesidad, entre tantos modelos, marcas y tiendas que existen. La mejor solución, sin duda, es comprar en ExpertClima, que tiene lo mejor en sistemas de calefacción, aires acondicionado o cualquier otro electrodoméstico relacionado con la climatización.



Esta empresa fue creada en 2015 inicialmente en el sector de los equipos de climatización, enfocada en el comercio electrónico, pero en 2020 amplió su gama de productos y comenzó también a apostar por los electrodomésticos. Son 6 años ofreciendo la mejor climatización del mercado, con más de 30.000 clientes y más de 4 millones de euros de facturación anual.



A pesar de que ExpertClima no lleva tanto tiempo en el mercado como otras marcas, su crecimiento exponencial la ha llevado a posicionarse como la empresa líder en venta de aires acondicionados y equipos de calefacción. Esto gracias a su servicio excelente, su catálogo extenso y sus precios asequibles.

Crecimiento de ExpertClima en el mercado

ExpertClima comenzó en 2015 como una pequeña empresa especializada en la venta de climatización, principalmente mediante su página web. Para ese año, las compras online no estaban tan normalizadas, pero comenzaban a ganar popularidad, por lo que llegó en el momento preciso para empezar a crecer con fuerza. Tal situación favorable, sumada a todas las ventajas que ofrece esta empresa, han hecho que ExpertClima esté en la excelente posición que actualmente ocupa en el mercado español. Sus más de 30.000 clientes satisfechos demuestran la alta receptividad que ha tenido la tienda en tan corto tiempo, y que con la incorporación de los electrodomésticos, se ha visto potenciada aún más.

Las ventajas de comprar en ExpertClima

La principal ventaja de comprar en ExpertClima es que ni siquiera necesitas salir de casa para hacer cualquier compra, pues sus servicios se enfocan principalmente en las ventas online. Tampoco debes preocuparte por tener que ir a buscar el producto a una tienda, pues aunque el centro de logística se encuentra en Valencia, hacen envíos a toda España y en muy poco tiempo.

En la página web de ExpertClimapuedes encontrar el catálogo de productos que ofrece, tienen todo tipo de aires acondicionados, sistemas de calefacción y calentadores, entre otros. Y si lo que buscas son electrodomésticos, tienen una gran variedad a la venta; desde televisores y hornos, hasta lavadoras y secadoras.

Otra gran ventaja de comprar en esta tienda, es que ofrece los mejores precios sin que se vea afectada la calidad de los productos. Además, si no tienes presupuesto suficiente, puedes aprovechar las ofertas y promociones que tienen todo el tiempo.

Servicio técnico especializado

A veces, escoger un equipo de climatización puede ser complicado, pues depende bastante del tamaño del hogar, de la potencia que se necesita, etc. En ExpertClima esto no es ningún problema, pues ofrecen un excelente servicio para ayudarte a escoger el producto que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. Y si necesitas a alguien que instale el equipo comprado, esta empresa también puede encargarse de la instalación si lo deseas, lo que garantizará que la climatización en tu hogar funcionará a la perfección.

Además, ExpertClima solo vende productos de las mejores marcas, así que el aparato que compres será de la mejor calidad, por lo que no desperdiciarás tu dinero. Todos los productos poseen 2 años de garantía mínimo, por lo que incluso si el equipo que has comprado falla, podrás reemplazarlo fácilmente.

Así que si necesitas un aire acondicionado, un equipo de calefacción, o cualquier otro aparato de climatización, no dudes en echar un vistazo al amplio catálogo de productos de alta calidad que ofrece ExpertClima. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.