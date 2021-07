​Las reformas del hogar post pandemia continúan al alza Ha descendido la edad media de aquellos que se lanzan a pedir financiación para restaurar y dar una nueva imagen a sus viviendas Redacción

sábado, 24 de julio de 2021, 12:41 h (CET) Cada año miles de españoles solicitan créditos bancarios para la vivienda, ya sea para reformas o compra de un inmueble. La pandemia ha aflorado los desperfectos en las viviendas de los españoles, que durante años se han ido acumulando y tanto tiempo confinados ha hecho que los españoles busquen un cambio de hogares, apostando por las reformas y dando un nuevo y renovado aire a sus viviendas. Así lo confirman los datos de Younited, plataforma de crédito online líder en Europa, que afirma que los españoles ya hemos solicitado más de 617 millones de euros en financiación para la reforma de nuestros hogares, entre enero y junio de este año. Esto supone un incremento del 14,6% frente a los 538 millones del año anterior. El mayor número de reformas se concentra en las grandes provincias, con Madrid y Barcelona a la cabeza, un total de 23% de los préstamos concedidos.



Tras un duro año de pandemia y con una economía fuertemente golpeada por las restricciones, la economía española comienza a reactivarse y las reformas del hogar han sido uno de los sectores que se han beneficiado de esta recuperación. De hecho, durante el primer semestre de este año los permisos para reformar viviendas crecieron un 14% respecto al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Un incremento en línea con los datos de Younited, que reflejan una subida del 15,5% en las solicitudes de créditos para reformas en el primer semestre de 2021, en comparación con el mismo período del año anterior.



Según los datos analizados por Younited, enero de 2021 ha sido el mes que ha experimentado una mayor subida en solicitudes de créditos para reformas. En concreto, aumentaron un 30,6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Los datos también dejan entrever que la pandemia no ha impactado demasiado en la cantidad solicitada para renovar la casa, ya que el importe medio de los préstamos para reformas se ha reducido únicamente en un 0,84%, pasando de una media de 8.268€ en 2020 a 8.199€ en lo que llevamos de año. Otro indicador que muestra la recuperación económica es el período de amortización de los créditos: ahora tardamos cuatro años y medio en hacerles frente, cuando en 2020 necesitábamos cinco años para amortizar esta deuda.

El estudio también refleja que los españoles están principalmente interesados en reformar sus casas este año, antes que en cambiar de vivienda. A pesar de la bajada de los precios del alquiler tras la pandemia, que ha llegado a ser del 3,6% según los datos del portal Inmobiliario Fotocasa, parece ser que esto no ha sido motivación suficiente para mudarse de casa. Según el estudio de Younited, precisamente el volumen de préstamos por cambio de vivienda ha descendido un 19,83%.

Los datos muestran que estamos cerca de alcanzar los niveles de créditos solicitados para reformas antes de la pandemia. En 2019 las solicitudes de crédito para reformas alcanzaron los 652 millones de euros, un 12,8% más que en 2020. El importe medio solicitado para las reformas en 2020, que asciende a 8.268€, también está todavía ligeramente por debajo de los niveles de 2019, cuando alcanzaban los 8.725€.

¿Quién solicita créditos para las reformas del hogar?

Según los datos de Younited, el perfil del solicitante de créditos para reformas en 2021 es un hombre de 44 años, residente en grandes capitales como Madrid o Barcelona. La demanda de créditos para la reforma de viviendas por parte de hombres supone un 58,5% frente al 41,5% de las mujeres en lo que va de año.

